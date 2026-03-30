14:06 30.03.2026 (обновлено: 22:28 30.03.2026)
"Особенно болезненный". Новый удар Ирана по США встревожил Запад
"Особенно болезненный". Новый удар Ирана по США встревожил Запад
Уничтожение Ираном самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS стало серьезным ударом для США, пишет The Telegraph. РИА Новости, 30.03.2026
Telegraph: уничтожение самолета США E-3 Sentry стало большим ударом для США

© соцсетиУничтоженный американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry
Уничтоженный американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Уничтожение Ираном самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS стало серьезным ударом для США, пишет The Telegraph.
"Атака, произошедшая почти через четыре недели после начала операции "Эпическая ярость" <…>, свидетельствует о том, что Пентагон недооценил мощь и устойчивость наступательных возможностей Тегерана. Уничтожение самолета E-3 Sentry стало особенно болезненным для Центрального командования", — отмечается в материале.
По данным издания, этот самолет — один из самых ценных активов в американском арсенале, он способен отслеживать авиацию, беспилотники и ракеты в радиусе более 400 километров.
В воскресенье пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что его воздушно-космические силы ударом по американской авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3, также известный как "Летающий радар", с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
По информации СМИ, это один из самых дорогостоящих американских самолетов. Его приблизительная стоимость составляет около 500 миллионов долларов.
