"Особенно болезненный". Новый удар Ирана по США встревожил Запад

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Уничтожение Ираном самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS стало серьезным ударом для США, пишет The Telegraph.
"Атака, произошедшая почти через четыре недели после начала операции "Эпическая ярость" <…>, свидетельствует о том, что Пентагон недооценил мощь и устойчивость наступательных возможностей Тегерана. Уничтожение самолета E-3 Sentry стало особенно болезненным для Центрального командования", — отмечается в материале.
По данным издания, этот самолет — один из самых ценных активов в американском арсенале, он способен отслеживать авиацию, беспилотники и ракеты в радиусе более 400 километров.
В воскресенье пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что его воздушно-космические силы ударом по американской авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3, также известный как "Летающий радар", с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
По информации СМИ, это один из самых дорогостоящих американских самолетов. Его приблизительная стоимость составляет около 500 миллионов долларов.