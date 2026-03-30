В подмосковном Подольске нашли тела супружеской пары
Супружеская пара без внешних признаков насильственной смерти найдена мертвой в Подольске, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности,... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T18:08:00+03:00
происшествия
подольск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
В подмосковном Подольске завели уголовное дело по факту смерти супружеской пары
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Супружеская пара без внешних признаков насильственной смерти найдена мертвой в Подольске, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
Отмечается, что 30 марта в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире на улице Давыдово в Подольске
тел мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти.
"По данному факту следователем следственного отдела по городу Подольск ГСУ СК России
по Московской области
возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ) (причинение смерти по неосторожности - ред.)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max
.
Кроме этого, добавили в СК, в квартире был обнаружен годовалый ребенок. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Осуществляются допросы, проводится осмотр места происшествия, планируется назначение комплекса судебных экспертиз.
Как уточнили в подмосковной прокуратуре, в квартире обнаружили тела супругов 24 и 25 лет, порядок вещей у них дома не был нарушен. Их малолетняя дочь передана в семейный центр.
Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин гибели супружеской пары.