В подмосковном Подольске нашли тела супружеской пары

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Супружеская пара без внешних признаков насильственной смерти найдена мертвой в Подольске, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

Отмечается, что 30 марта в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире на улице Давыдово в Подольске тел мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти.

"По данному факту следователем следственного отдела по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ) (причинение смерти по неосторожности - ред.)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max

Кроме этого, добавили в СК, в квартире был обнаружен годовалый ребенок. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Осуществляются допросы, проводится осмотр места происшествия, планируется назначение комплекса судебных экспертиз.

Как уточнили в подмосковной прокуратуре, в квартире обнаружили тела супругов 24 и 25 лет, порядок вещей у них дома не был нарушен. Их малолетняя дочь передана в семейный центр.