"Проводим с фанфарами": в Госдуме обрадовались уходу главы IIHF

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Действующий президент Международной федерации хоккея (IIHF) француз Люк Тардиф принял верное решение не баллотироваться на новый срок, сказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
"Это прекрасное решение. Он сделал выводы по всем ошибкам, которые совершил в отношении сборной России. Он принимал неспортивные и непопулярные решения и правильно делает, что уходит. Мы проводим его без сожаления, даже можем с фанфарами. Надеюсь, что другой руководитель, который будет избран, будет относиться к российскому и белорусскому хоккею как к спорту, а не как к политическому инструменту для достижения каких-то непонятных целей. Россия будет возвращена в спортивную семью, потому что без наших спортсменов эта семья неполноценная", - сказал Свищев.
В период президентства Тардифа сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине. Это решение продлевалось несколько раз, отстранение действует с февраля 2022 года.