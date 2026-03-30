"Проводим с фанфарами": в Госдуме обрадовались уходу главы IIHF - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
14:25 30.03.2026 (обновлено: 14:29 30.03.2026)
"Проводим с фанфарами": в Госдуме обрадовались уходу главы IIHF
хоккей
россия
белоруссия
украина
люк тардиф
дмитрий свищев
международная федерация хоккея (iihf)
госдума рф
Хоккей, Россия, Белоруссия, Украина, Люк Тардиф, Дмитрий Свищев, Международная федерация хоккея (IIHF), Госдума РФ
"Проводим с фанфарами": в Госдуме обрадовались уходу главы IIHF

Свищев: глава IIHF правильно решил не переизбираться, проводим с фанфарами

Люк Тардиф. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Действующий президент Международной федерации хоккея (IIHF) француз Люк Тардиф принял верное решение не баллотироваться на новый срок, сказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Тардиф является президентом IIHF с 2021 года. 29 марта он объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз останется в должности до завершения своих полномочий в октябре.
"Это прекрасное решение. Он сделал выводы по всем ошибкам, которые совершил в отношении сборной России. Он принимал неспортивные и непопулярные решения и правильно делает, что уходит. Мы проводим его без сожаления, даже можем с фанфарами. Надеюсь, что другой руководитель, который будет избран, будет относиться к российскому и белорусскому хоккею как к спорту, а не как к политическому инструменту для достижения каких-то непонятных целей. Россия будет возвращена в спортивную семью, потому что без наших спортсменов эта семья неполноценная", - сказал Свищев.
В период президентства Тардифа сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине. Это решение продлевалось несколько раз, отстранение действует с февраля 2022 года.
Владимир Плющев - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Плющев оценил возможность допуска сборной России при новом президенте IIHF
29 марта, 20:04
 
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Металлург Мг
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Локомотив
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    СКА-Хабаровск
    4
    1
