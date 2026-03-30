Рейтинг@Mail.ru
Россиянок лишили победы на турнире по танцам из-за оскорбления стриптизерш - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/tantsy-2083797923.html
Россиянок лишили победы на турнире по танцам из-за оскорбления стриптизерш
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50080/16/500801684_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_e944fc8bd8f6ab96e7c6e7598e826397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Россиянок лишили победы на турнире по танцам из-за оскорбления стриптизерш

Россиянок отстранили с турнира по танцам на пилоне из-за оскорбления стриптизерш

© РИА Новости / Игорь РуссакФинал конкурса лучших танцовщиц на пилоне Miss pole dance battle
Финал конкурса лучших танцовщиц на пилоне Miss pole dance battle - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российскую команду по танцам на пилоне Black Hearts дисквалифицировали с турнира в Испании, сообщает Sport Baza.
По информации источника, команда из России участвовала в турнире Exotic Generation Spain, проходившем в Испании с 19 по 20 марта. Black Hearts получили высшие баллы от судей, однако в соцсетях начали появляться призывы лишить их победы из-за плаката с надписью "Exotic ≠ striptease ("Экзотика ≠ стриптиз" — прим. ред.)", который команда продемонстрировала перед выступлением.
Несколько дней спустя организаторы турнира приняли решение о дисквалификации российской команды. В качестве причины они назвали оскорбление представителей стриптиза.
ИспанияВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Металлург Мг
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Локомотив
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    СКА-Хабаровск
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала