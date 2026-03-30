В Таганроге развернули пункты временного размещения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар - РИА Новости. Пункты временного размещения развернули в Таганроге Ростовской области, который ночью подвергся массированной атаке БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Губернатор Юрий Слюсарь в воскресенье ночью сообщал, что в ходе массированной атаки в ночь на понедельник в Таганроге один человек погиб, еще восемь пострадали. По его данным, повреждения получили почти 40 домов, три предприятия, автомобили и школа.
"Для жителей повреждённых домов уже организованы пункты временного размещения. Те, кто предпочитает самостоятельно решить вопрос с жильём, могут рассчитывать на денежные выплаты для найма жилого помещения", - написала Камбулова в своём Telegram-канале.
По её информации, на всех пострадавших объектах работают городские службы, а также комиссия по оценке нанесённого ущерба. По итогам её заключения будут приняты решения о пригодности домов для дальнейшего проживания и определены размеры компенсационных выплат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
