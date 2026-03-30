03:34 30.03.2026
Священник рассказал о самом скромном церковном празднике
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Лазарева суббота, которую в 2026 году встретят 4 апреля – один из самых скромных церковных праздников, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
"Лазарева суббота – один из самых скромных церковных праздников. Большинство прихожан стараются в первую очередь посетить богослужение Вербного воскресенья, отмечаемого на следующий день. В саму же Лазареву в храмах обычно тихо и немноголюдно. Однако Евангелие уделяет и личности святого Лазаря, и его воскрешению из мертвых особое внимание", – сказал РИА Новости Борисов.
Лазарева суббота – предпоследняя суббота перед праздником Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 4 апреля. В этот день Церковь вспоминает о чуде воскресения Лазаря в Вифании, в доме которого не раз гостил Христос. Узнав о его болезни, Иисус с апостолами прибыл в Вифанию уже после того, как Лазарь умер и был похоронен, и на четвёртый день после смерти воскресил его, приказав покойному: "Лазарь, тебе говорю – восстань!".
Согласно церковному преданию, после воскрешения Лазарь прожил много лет и долгое время он был главой христианской общины на Кипре, добавил священнослужитель.
"О произошедшем с ним чуде ему самому и окружающим напоминал лёгкий запах тления, который исходил от его тела", – добавил Борисов.
Во время Лазаревой субботы продолжается предпасхальный пост, однако в этот день разрешено употреблять в пищу икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье – и рыбу.
