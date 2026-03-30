В Госдуме дали окончательный ответ о возвращении пива на стадионы - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
13:47 30.03.2026 (обновлено: 13:50 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/svischev-2083737925.html
В Госдуме дали окончательный ответ о возвращении пива на стадионы
В Госдуме дали окончательный ответ о возвращении пива на стадионы
россия
санкт-петербург
дмитрий свищев
госдума рф
спорт
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, Спорт
Свищев: в Госдуме не будем выходить с инициативой о продаже пива на стадионах

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что в ближайшее время в нижней палате парламента не будут выходить с новой инициативой о возвращении пива на стадионы в России.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время Кубка конфедераций по футболу 2017 года, чемпионата мира - 2018 и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Свищев ранее сообщал РИА Новости, что вместе с коллегами работает над законопроектом, который позволит вернуть продажу пива на стадионах.
"Инициатива, с которой мы выходили, не будет реализована, потому что не нашла поддержки в правительстве, а именно в министерстве здравоохранения. На данный момент этот процесс будет приостановлен, с новой инициативой выходить не будем. На стадионах в ближайшее время пива мы не увидим", - сказал Свищев.
"Важнейшая тема": Гусев выступил за возвращение пива на стадионы
4 декабря 2025, 10:37
 
