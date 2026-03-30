В Госдуме дали окончательный ответ о возвращении пива на стадионы

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что в ближайшее время в нижней палате парламента не будут выходить с новой инициативой о возвращении пива на стадионы в России.

"Инициатива, с которой мы выходили, не будет реализована, потому что не нашла поддержки в правительстве, а именно в министерстве здравоохранения. На данный момент этот процесс будет приостановлен, с новой инициативой выходить не будем. На стадионах в ближайшее время пива мы не увидим", - сказал Свищев.