Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 30.03.2026 (обновлено: 13:31 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/sud-2083731515.html
Суд дал 20 лет мужчине, планировавшему взрывы в Запорожской области
происшествия
запорожская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260325/terakt-2082784676.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Fotolia / CorgarashuПравосудие.
Правосудие. - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Дьяченко, планировавшего по заданию украинского террористического сообщества взорвать железнодорожный переезд и военкомат в Запорожской области, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, участник террористического сообщества, созданного на Украине, предложил Дьяченко к ним присоединиться и обозначил в качестве целей терактов железнодорожный переезд и здание военного комиссариата Запорожской области. Дьяченко согласился.
В начале 2025 года он прошел обучение для осуществления террористической деятельности. Затем он купил пять электродетонаторов и компоненты для изготовления СВУ. Совершить теракт он не смог, так как его задержали.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
ПроисшествияЗапорожская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала