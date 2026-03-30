Суд дал 20 лет мужчине, планировавшему взрывы в Запорожской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Дьяченко, планировавшего по заданию украинского террористического сообщества взорвать железнодорожный переезд и военкомат в Запорожской области, сообщил журналистам представитель суда.

По его данным, участник террористического сообщества, созданного на Украине , предложил Дьяченко к ним присоединиться и обозначил в качестве целей терактов железнодорожный переезд и здание военного комиссариата Запорожской области . Дьяченко согласился.

В начале 2025 года он прошел обучение для осуществления террористической деятельности. Затем он купил пять электродетонаторов и компоненты для изготовления СВУ. Совершить теракт он не смог, так как его задержали.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - сказал представитель суда.