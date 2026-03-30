США пытаются обновить гегемонию через контроль над ресурсами, заявил Пушков - РИА Новости, 30.03.2026
22:05 30.03.2026
США пытаются обновить гегемонию через контроль над ресурсами, заявил Пушков
В мире, США, Иран, Венесуэла, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. США пытаются обновить свою гегемонию через контроль над ресурсами, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"США уже не могут, как прежде, управлять миром через контроль территорий, хотя и по-прежнему меняют режимы или пытаются это сделать, как сейчас в Иране. Однако гегемония, основанная на контроле территорий, прежде всего военными средствами, очень дорогостояща. Теперь США пытаются обновить свою гегемонию через контроль над ресурсами", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что для президента США Дональда Трампа всё и всегда - от Венесуэлы до Гренландии и Ирана - сводится к ресурсам.
"Добрая" старая школа классического империализма, возвращение на сто лет назад. В центре политики, которую проводит Трамп, - захват ресурсов и контроль над ними", - констатировал политик.
Ранее в интервью газете Financial Times президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы получить контроль над иранской нефтью по аналогии со схемой в Венесуэле.
