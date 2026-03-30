США пытаются обновить гегемонию через контроль над ресурсами, заявил Пушков

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. США пытаются обновить свою гегемонию через контроль над ресурсами, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"США уже не могут, как прежде, управлять миром через контроль территорий, хотя и по-прежнему меняют режимы или пытаются это сделать, как сейчас в Иране. Однако гегемония, основанная на контроле территорий, прежде всего военными средствами, очень дорогостояща. Теперь США пытаются обновить свою гегемонию через контроль над ресурсами", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что для президента США Дональда Трампа всё и всегда - от Венесуэлы до Гренландии и Ирана - сводится к ресурсам.
"Добрая" старая школа классического империализма, возвращение на сто лет назад. В центре политики, которую проводит Трамп, - захват ресурсов и контроль над ними", - констатировал политик.
Ранее в интервью газете Financial Times президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы получить контроль над иранской нефтью по аналогии со схемой в Венесуэле.