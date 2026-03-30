Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019

США пытаются обновить гегемонию через контроль над ресурсами, заявил Пушков

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. США пытаются обновить свою гегемонию через контроль над ресурсами, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

"США уже не могут, как прежде, управлять миром через контроль территорий, хотя и по-прежнему меняют режимы или пытаются это сделать, как сейчас в Иране . Однако гегемония, основанная на контроле территорий, прежде всего военными средствами, очень дорогостояща. Теперь США пытаются обновить свою гегемонию через контроль над ресурсами", - написал Пушков в своём Telegram-канале.

"Добрая" старая школа классического империализма, возвращение на сто лет назад. В центре политики, которую проводит Трамп, - захват ресурсов и контроль над ними", - констатировал политик.