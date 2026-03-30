Белый дом подтвердил проведение строительных работ под восточным крылом - РИА Новости, 30.03.2026
21:54 30.03.2026
Белый дом подтвердил проведение строительных работ под восточным крылом
Белый дом подтвердил проведение строительных работ под восточным крылом
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила ведение военными секретных работ под восточным крылом резиденции президента США на фоне продолжающегося... РИА Новости, 30.03.2026
каролин левитт
дональд трамп
В мире, США, Каролин Левитт, Дональд Трамп
Белый дом подтвердил проведение строительных работ под восточным крылом

Левитт подтвердила секретные работы под восточным крылом резиденции Трампа

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила ведение военными секретных работ под восточным крылом резиденции президента США на фоне продолжающегося строительства массивного нового корпуса, однако отказалась раскрыть детали проекта.
"На самом деле я не могу рассказать вам об этом (строительстве – ред.). Тем не менее военные проводят определенную модернизацию своих объектов здесь, в Белом доме, и я не уполномочена предоставлять какие-либо дополнительные подробности на этот счет", - сказала Левитт по время пресс-брифинга.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что президент США Дональд Трамп в ходе ежегодного ужина с губернаторами раскрыл детали секретного строительства под Белым домом. По словам главы государства, военные возводят "основательный комплекс" непосредственно под бальным залом резиденции.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес Восточное крыло.
Снос фасада восточного крыла Белого дома в Вашингтоне. 21 октября 2025
Трамп рассказал, что ради нового зала приемов в Белом доме снесут стену
21 октября 2025, 00:08
 
