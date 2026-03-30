Белый дом подтвердил проведение строительных работ под восточным крылом

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила ведение военными секретных работ под восточным крылом резиденции президента США на фоне продолжающегося строительства массивного нового корпуса, однако отказалась раскрыть детали проекта.

После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес Восточное крыло.