США хотят восстановить свободу судоходства в Ормузе, заявил Бессент

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о планах Вашингтона восстановить полноценную свободу судоходства в Ормузском проливе с помощью американского флота или международных конвоев на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана.
"Со временем США вернут контроль над проливами и обеспечат свободу судоходства с помощью американского сопровождения или многонационального эскорта", - сказал Бессент в эфире телеканал Fox News, комментируя планы США по разблокировке Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.