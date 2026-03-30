МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Новоосиново в Харьковской области, группировка "Восток" освободила Луговское в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.

Как уточнили позднее в ведомстве, при освобождении Луговского бойцы 1198-го мотострелкового полка 35-й армии "Востока" взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более семи квадратных километров, уничтожили более двух взводов противника и зачистили более 140 строений и укреплённых позиций.

"Запад" и "Восток", а также другие участвующие в спецоперации группировки ВС РФ нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю и продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли до 1360 военнослужащих.

Кроме того, противник лишился танка, 16 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских орудий, трёх радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, семи станций радиоэлектронной борьбы, четырёх складов боеприпасов и 13 складов материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение авиатехнике на военных аэродромах, объектам энергетической инфраструктуры Украины , которые использовались в интересах ВСУ, местам запуска дальних беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 312 беспилотников самолётного типа.

В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что восьмой отдельный разведывательный батальон ВСУ понёс существенные потери в Сумской области . В феврале он был создан из отдельного стрелкового батальона и переподчинён восьмому десантно-штурмовому корпусу.

Кроме того, по словам собеседника агентства, ВСУ перебрасывают 53-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр) из Краматорска на волчанское направление в Харьковской области . Также в российских силовых структурах рассказали о том, как командование ВСУ на краснопольском направлении в Сумской области довело до самоубийства украинского солдата, планировавшего сдаться в плен.

Сотни тысяч

Дезертирство в рядах ВСУ исчисляется сотнями тысяч человек, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов . По его словам, украинские солдаты все чаще предпочитают плен служению в украинской армии и, возможно, смерти "за преступную власть".

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил в понедельник, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали энергетическую инфраструктуру в пяти районах республики, а также Алчевский металлургический комбинат. При этом были ранены трое человек. По словам Пасечника, удары ВСУ по ЛНР циничны, направлены против мирных жителей и не имеют военного смысла.

Украинские военные за минувшие сутки атаковали 149 беспилотниками 10 муниципалитетов Белгородской области , шесть человек пострадали, предварительно, в одном из атакованных автомобилей могли находиться еще люди, сообщил глава региона Вячеслав Гладков . Всего под удар попал 51 населённый пункт. Также украинские войска выпустили по территории региона 33 снаряда.

Пять ракет

Еврокомиссия опубликовала на своём сайте заявление, в котором говорится об утверждении рабочей программы на 1,5 миллиарда евро для поддержки европейской и украинской оборонной промышленности. Программа, как отмечается, направлена на "увеличение производственных мощностей, а также обеспечение технологического развития и устойчивости".

Радиостанция RMF FM сообщила, что Польша отгородится от Украины таким же электронным барьером, какие ранее построила на границе с Белоруссией Россией . Проект предполагает прокладку подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, оптоволоконных кабелей для передачи данных и силовых кабелей. На поверхности появятся столбы с круглосуточными камерами.

Правительство Испании , по данным газеты Pais, передало Украине пять ракет комплекса Patriot на фоне острого дефицита систем противовоздушной обороны, связанного в том числе с конфликтом на Ближнем Востоке . Стоимость одной ракеты Patriot PAC-2 оценивается примерно в 3-4 миллиона долларов, то есть вся партия могла обойтись примерно в 15 миллионов евро, пишет газета.

Будет ли пасхальное перемирие

Часть абонентов в Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой , Харьковской, Черниговской и Сумской областях осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила украинская национальная энергетическая компания " Укрэнерго ".

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня на Пасху в этом году. В прошлом году вводилось аналогичное перемирие. Оно было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным и действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По его окончании МО РФ сообщило, что за это время было зафиксировано 4900 нарушений с украинской стороны.

Зеленский в аудиозаписи, которую опубликовало издание "Новости.Live", признал, что на Украине существует дефицит противобаллистических ракет, кроме того, у страны проблемы в энергетической сфере и наблюдается нехватка дизельного топлива.