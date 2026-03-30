15:32 30.03.2026
Три спектакля для слабовидящих зрителей пройдут в МХТ имени Чехова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083760468_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f35dbea4393837d4a61bec9b37bef8d0.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083760468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e630896b0163ef2e84f108fd4b4e2970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Cцена из спектакля "Чайка" режиссера Константина Хабенского в МХТ им. А.П. Чехова в Москве
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Московский художественный театр имени А. П. Чехова (МХТ имени Чехова) при поддержке JTI Россия создал сценарии для тифлокомментирования нескольких спектаклей, всего в этом сезоне запланированы три таких постановки для незрячих и слабовидящих зрителей, сообщает пресс-служба компании.
Первой из них уже 6 апреля станет "Чайка" режиссера Константина Хабенского. Благодаря синхронному описанию сцен, мимики персонажей, костюмов и декораций незрячие и слабовидящие зрители смогут полностью погрузиться в мир чеховской классики.
В ближайшее время в МХТ имени Чехова также пройдет спектакль "Дядя Ваня" Дениса Азарова с тифлокомментированием. Посещение спектаклей с тифлокомментированием для людей с ограничением по зрению – бесплатно.
"Наш театр – это пространство, где каждый может почувствовать себя нужным и значимым. Тифлокомментирование помогает незрячим людям погрузиться в театральный мир. Это проявление нашего уважения и любви к каждому зрителю, потому что искусство создано для того, чтобы объединять всех без исключения", – рассказал художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский.
Подготовка к такому спектаклю – кропотливый процесс, в котором, помимо особой механики сцены, основной акцент сделан на создании образного языка, особенного для каждой постановки. Чтобы лучше помочь незрячему человеку погрузиться в сюжет и оценить игру актеров, разрабатываются специальные тексты тифлокомментаториев, для которых характерны лаконичные фразы и детализированные описания. Благодаря этому слабовидящий зритель, одевая театральные наушники, через голос комментатора становится полноценным участником представления.
"Тифлокомментатор – не критик, а глаза зрителя. К слову, сегодня лишь несколько театров Москвы могут похвастаться наличием в своем репертуаре спектаклей с тифлокомментированием, ведь это сложная и трудоемкая работа. Мы много лет сотрудничаем с Московским художественным театром имени А.П. Чехова и очень рады, что в рамках нашего партнерства появилась возможность расширить репертуар спектаклей с тифлокомментированием, продемонстрировать разнообразие инклюзивной культуры", – рассказал директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков.
В рамках сотрудничества с МХТ имени А.П. Чехова компания JTI Россия оказывает поддержку гастрольной деятельности театра. Благодаря этому партнерству за последние три года спектакли московской труппы увидели зрители Казани и Уфы, Санкт-Петербурга и Балашова, Саратова и Ельца. Среди постановок – "Моя жизнь", "Механика любви", "Винни-Пуховские чтения", "Телефон доверия", "Истории любви", "Дом", "Не покидай свою планету", "9 ряд. 10, 11 место", "Маскарад с закрытыми глазами".
Второе направление партнерства – содействие программе предоставления бесплатных билетов на спектакли для многодетных семей, людей с инвалидностью, колясочников и малоимущих пенсионеров. В 2025 году спектакли МХТ имени А.П. Чехова посетили 503 зрителя особой категории (инвалиды 1 и 2 групп, маломобильные граждане).
 
