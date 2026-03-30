ЕС приближается к развалу из-за угроз исключить Венгрию, считает Джабаров

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Евросоюз становится ближе к развалу из-за угроз исключить Венгрию, ее исключение может стать сигналом для выхода из ЕС для других стран, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Газета Politico ранее сообщила со ссылкой на десять дипломатов ЕС, что в сообществе обсуждают несколько идей, как предотвратить дестабилизацию работы блока со стороны премьера Венгрии Виктора Орбана или любого другого "проблемного лидера", они включают в себя изменение порядка голосования, приостановку финансирования и даже исключение из Евросоюза.
"Делая заявления в отношении возможного исключения Венгрии из ЕС, в Брюсселе сами под себя закладывают бомбу распада - если они все-таки реализуют свою угрозу, это станет сигналом для выхода из Евросоюза для других стран", - сказал Джабаров "Парламентской газете".
Сенатор также добавил, что сама Венгрия не ослабеет без Евросоюза - "это довольно самодостаточная страна со своим сельским хозяйством, со своей промышленностью".
"И при наличии стабильных поставок газа и нефти из России она спокойно может существовать вне Евросоюза", - констатировал политик.
22 марта, 09:37