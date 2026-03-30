ЕС приближается к развалу из-за угроз исключить Венгрию, считает Джабаров

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Евросоюз становится ближе к развалу из-за угроз исключить Венгрию, ее исключение может стать сигналом для выхода из ЕС для других стран, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор также добавил, что сама Венгрия не ослабеет без Евросоюза - "это довольно самодостаточная страна со своим сельским хозяйством, со своей промышленностью".