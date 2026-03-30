"Исламское сопротивление" отказалось от обстрелов баз США из РСЗО
"Исламское сопротивление" отказалось от обстрелов баз США из РСЗО - РИА Новости, 30.03.2026
"Исламское сопротивление" отказалось от обстрелов баз США из РСЗО
Проиранские шиитские вооруженные движения Ирака заявили, что больше не будут применять ракеты РСЗО "Град" для ударов по базам США в Багдаде из-за опасности... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T23:01:00+03:00
2026-03-30T23:01:00+03:00
ирак
багдад (город)
сша
в мире, ирак, багдад (город), сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Багдад (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Исламское сопротивление" отказалось от обстрелов баз США из РСЗО
Иракское "Исламское сопротивление" отказалось от обстрелов баз США из РСЗО
БАГДАД, 30 мар - РИА Новости. Проиранские шиитские вооруженные движения Ирака заявили, что больше не будут применять ракеты РСЗО "Град" для ударов по базам США в Багдаде из-за опасности таких обстрелов для иракцев, потребовав от властей убрать американских военных из столицы.
"Обстрел ракетами "Град" вражеских баз и лагерей, расположенных в Багдаде, угрожает жизни мирных жителей. Выбирая безопасность для нашего народа, "Исламское сопротивление" отвергает использование этого вида оружия, которое может причинить вред жителям или повредить их имущество", - говорится в заявлении шиитских группировок в Telegram-канале иракского "сопротивления".
При этом проиранские движения считают, что присутствие американских войск в городе представляет собой серьезную угрозу для его жителей.
"Их присутствие требует от иракского правительства серьезных действий по выводу этих войск из Багдада для сохранения жизни и безопасности и мирного населения", - отмечается в заявлении.
Ранее министерство обороны Ирака сообщило, что в ночь на понедельник расположенная вблизи аэропорта Ирака авиабаза имени Мухаммада Аля подверглась обстрелу из РСЗО "Град", в результате чего был уничтожен самолет Ан-132 иракских ВВС.