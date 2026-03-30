"Исламское сопротивление" отказалось от обстрелов баз США из РСЗО

БАГДАД, 30 мар - РИА Новости. Проиранские шиитские вооруженные движения Ирака заявили, что больше не будут применять ракеты РСЗО "Град" для ударов по базам США в Багдаде из-за опасности таких обстрелов для иракцев, потребовав от властей убрать американских военных из столицы.

"Обстрел ракетами "Град" вражеских баз и лагерей, расположенных в Багдаде, угрожает жизни мирных жителей. Выбирая безопасность для нашего народа, "Исламское сопротивление" отвергает использование этого вида оружия, которое может причинить вред жителям или повредить их имущество", - говорится в заявлении шиитских группировок в Telegram-канале иракского "сопротивления".

При этом проиранские движения считают, что присутствие американских войск в городе представляет собой серьезную угрозу для его жителей.

"Их присутствие требует от иракского правительства серьезных действий по выводу этих войск из Багдада для сохранения жизни и безопасности и мирного населения", - отмечается в заявлении.