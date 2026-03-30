Соболенко после победы на турнире в Майами возглавила чемпионскую гонку WTA

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Соболенко защитила титул на турнире категории WTA 1000 в Майами. В гонке она опередила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Лучшей из россиянок является Мирра Андреева, опустившаяся с седьмой на восьмую строчку. В Майами она дошла до четвертого круга.
Чемпионская гонка WTA, версия от 30 марта:
- 1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3800 очков;
- 2 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 3483;
- 3 (3). Джессика Пегула (США) - 2405;
- 4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 2255;
- 5 (6). Каролина Мухова (Чехия) - 1945;
- 6 (5). Виктория Мбоко (Канада) - 1927;
- 7 (8). Кори Гауфф (США) - 1695;
- 8 (7). Мирра Андреева (Россия) - 1368;
- 9 (10). Аманда Анисимова (США) - 1130;
- 10 (11) Белинда Бенчич (Швейцария) - 1079...
- 22 (19). Анна Калинская (Россия) - 631...
- 33 (32). Диана Шнайдер (Россия) - 535...
- 35 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 491.