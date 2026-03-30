Анохин и Бабаков посетили завод "Смол Маш" в Смоленске

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Применение современного оборудования и высокий уровень автоматизации позволяют предприятию "Смол Маш" в Смоленске выпускать более 500 единиц комбинированных машин в год, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Анохин в понедельник познакомился с работой одного из ведущих производителей коммунальной и специальной техники в области вместе с заместителем председателя Госдумы Александром Бабаковым, курирующим работу по строительству и ЖКХ.

На предприятии расположены 10 производственных участков, организован полный цикл изготовления комбинированных дорожных машин (КДМ). Гости осмотрели некоторые из участков и ознакомились с готовой продукцией.