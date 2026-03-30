Тираж романа Симоньян превысил 170 тысяч экземпляров

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Продажи романа главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" продолжают расти, тираж превысил 170 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
"Тираж романа Маргариты Симоньян превысил 170 000 экземпляров. Продажи книги Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" продолжают расти. Роман, соединивший библейские аллюзии с острой сатирой на цифровое общество, остается в топе продаж и сохраняет стабильно высокий читательский интерес уже почти год", - говорится в сообщении.
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в издательстве "АСТ", роман написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
