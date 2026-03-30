Тираж романа Симоньян превысил 170 тысяч экземпляров

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Продажи романа главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" продолжают расти, тираж превысил 170 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".