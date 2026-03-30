В Швеции предъявили обвинения подозреваемому в продаже жены 120 мужчинам

"В понедельник в окружном суде Онгерманланда мужчине, подозреваемому в продаже своей жены, были предъявлены обвинения в многочисленных изнасилованиях и сутенерстве при отягчающих обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал, 61-летний мужчина находится под стражей с октября. Он обвиняется в сутенерской деятельности в период с 2022 по 2025 год. По версии следствия, за это время мужчина принудил свою жену к половым отношениям с более чем 120 мужчинами. Телеканал также сообщает, что он подсыпал супруге наркотики, в результате чего у нее развилась наркотическая зависимость. Мужчина отрицает предъявленные ему обвинения.