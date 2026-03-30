Рейтинг@Mail.ru
Сербия получила газ на благоприятных условиях, заявили в "Србиягаз" - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/serbija-2083840795.html
Сербия получила газ на благоприятных условиях, заявили в "Србиягаз"
Сербия получила газ на благоприятных условиях, заявили в "Србиягаз"
Президент Сербии Александр Вучич не послушал мнение некоторых членов правительства о необходимости введения санкций против РФ, поэтому Сербия получила газ на... РИА Новости, 30.03.2026
россия
сербия
александр вучич
александр вулин
владимир путин
евросоюз
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102449/68/1024496835_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_c517ad7cb93bf14ce280a01f0249e799.jpg
https://ria.ru/20260330/gaz-2083839115.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102449/68/1024496835_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_7ff3935d3610d688a299f363b53c017e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сербия получила газ на благоприятных условиях, заявили в "Србиягаз"

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 30 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не послушал мнение некоторых членов правительства о необходимости введения санкций против РФ, поэтому Сербия получила газ на благоприятных условиях, заявил председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин.
Вучич ранее сообщил, что в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по многим темам и договорился о продлении договора на поставки газа на три месяца по наиболее благоприятным ценам.
"Если бы президент Вучич слушал своих министров и ввел санкции против России, сейчас бы через хорватских посредников мы покупали российский газ по цене, которую не могли бы заплатить. Но так как не следовал за своими министрами, президент Сербии смог разговаривать с президентом РФ и получить прямое и надежное снабжение газом", - цитирует пресс-служба Вулина, который добавил, что "энергия - это все".
По словам бывшего сербского вице-премьера, российский лидер не только друг, но и союзник Сербии.
"Введение санкций в отношении России было бы предательством не только нашего прошлого, но и будущего, и потеря поддержки и доверия РФ не смогла бы быть оправдана и возмещена ничем, ни обещанием членства в ЕС", - отметил Вулин.
Он подчеркнул, что быть нейтральным государством не означает быть "противником России или союзником тех, кто против России".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала