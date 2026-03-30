https://ria.ru/20260330/serbija-2083840795.html
Сербия получила газ на благоприятных условиях, заявили в "Србиягаз"
Президент Сербии Александр Вучич не послушал мнение некоторых членов правительства о необходимости введения санкций против РФ, поэтому Сербия получила газ на... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T19:28:00+03:00
россия
сербия
александр вучич
александр вулин
владимир путин
евросоюз
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102449/68/1024496835_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_c517ad7cb93bf14ce280a01f0249e799.jpg
https://ria.ru/20260330/gaz-2083839115.html
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102449/68/1024496835_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_7ff3935d3610d688a299f363b53c017e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
БЕЛГРАД, 30 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не послушал мнение некоторых членов правительства о необходимости введения санкций против РФ, поэтому Сербия получила газ на благоприятных условиях, заявил председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин.
Вучич ранее сообщил, что в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по многим темам и договорился о продлении договора на поставки газа на три месяца по наиболее благоприятным ценам.
"Если бы президент Вучич слушал своих министров и ввел санкции против России, сейчас бы через хорватских посредников мы покупали российский газ по цене, которую не могли бы заплатить. Но так как не следовал за своими министрами, президент Сербии смог разговаривать с президентом РФ и получить прямое и надежное снабжение газом", - цитирует пресс-служба Вулина, который добавил, что "энергия - это все".
По словам бывшего сербского вице-премьера, российский лидер не только друг, но и союзник Сербии.
"Введение санкций в отношении России было бы предательством не только нашего прошлого, но и будущего, и потеря поддержки и доверия РФ не смогла бы быть оправдана и возмещена ничем, ни обещанием членства в ЕС", - отметил Вулин.
Он подчеркнул, что быть нейтральным государством не означает быть "противником России или союзником тех, кто против России".