Сербия получила газ на благоприятных условиях, заявили в "Србиягаз"

БЕЛГРАД, 30 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не послушал мнение некоторых членов правительства о необходимости введения санкций против РФ, поэтому Сербия получила газ на благоприятных условиях, заявил председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин.

Вучич ранее сообщил, что в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по многим темам и договорился о продлении договора на поставки газа на три месяца по наиболее благоприятным ценам.

"Если бы президент Вучич слушал своих министров и ввел санкции против России, сейчас бы через хорватских посредников мы покупали российский газ по цене, которую не могли бы заплатить. Но так как не следовал за своими министрами, президент Сербии смог разговаривать с президентом РФ и получить прямое и надежное снабжение газом", - цитирует пресс-служба Вулина, который добавил, что "энергия - это все".

По словам бывшего сербского вице-премьера, российский лидер не только друг, но и союзник Сербии.

"Введение санкций в отношении России было бы предательством не только нашего прошлого, но и будущего, и потеря поддержки и доверия РФ не смогла бы быть оправдана и возмещена ничем, ни обещанием членства в ЕС", - отметил Вулин.