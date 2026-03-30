ЕС продлил санкции против Ирана - РИА Новости, 30.03.2026
17:12 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/sanktsii-2083796849.html
ЕС продлил санкции против Ирана
ЕС продлил санкции против Ирана - РИА Новости, 30.03.2026
ЕС продлил санкции против Ирана
Совет ЕС продлил до 13 апреля 2027 года санкции против Ирана за якобы серьезные нарушения прав человека, следует из опубликованного на сайте Совета ЕС... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T17:12:00+03:00
2026-03-30T17:12:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042301264_0:69:3078:1800_1920x0_80_0_0_416202d85bae7b3f8bbf731c410d83ef.jpg
https://ria.ru/20260120/es-2069146998.html
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, евросоюз
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Евросоюз
ЕС продлил санкции против Ирана

Совет ЕС продлил на год санкции против Ирана за якобы нарушения прав человека

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Совет ЕС продлил до 13 апреля 2027 года санкции против Ирана за якобы серьезные нарушения прав человека, следует из опубликованного на сайте Совета ЕС заявления.
"Совет ЕС сегодня решил продлить ограничительные меры Евросоюза, введенные в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране, до 13 апреля 2027 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эти меры включают запрет на въезд и замораживание активов, а также запрет на экспорт в Иран оборудования для мониторинга телекоммуникаций. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять денежные средства лицам и организациям, включенным в санкционный список.
ЕС начал вводить санкции против Ирана в 2011 году и с тех пор ежегодно их продляет. В этот раз, как уточняется в заявлении, причиной продления санкцией стало якобы нарушение прав человека со стороны Тегерана во время подавления недавних беспорядков.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января этого года заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Каллас предложила ввести новые санкции против Ирана из-за России
20 января, 19:58
 
В миреИранТегеран (город)СШАЕвросоюз
 
 
