ЕС продлил санкции против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Совет ЕС продлил до 13 апреля 2027 года санкции против Ирана за якобы серьезные нарушения прав человека, следует из опубликованного на сайте Совета ЕС заявления.
ЕС начал вводить санкции против Ирана в 2011 году и с тех пор ежегодно их продляет. В этот раз, как уточняется в заявлении, причиной продления санкцией стало якобы нарушение прав человека со стороны Тегерана во время подавления недавних беспорядков.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января этого года заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
