В МИД прокомментировали Соглашения Авраама

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Любые договоренности, в том числе "Соглашения Авраама", не должны вести к созданию блоковых союзов одних государств против других и принимать конфронтационные формы, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
"Со своей стороны отмечу, что соглашения, дабы быть устойчивыми и долгосрочными, не должны вести к созданию блоковых союзов одних государств против других, возводить разделительные стены или занавесы (из железа или песка), не принимать конфронтационные формы. В противном случае конфронтация рано или поздно становится неизбежной, подрывая стабильность и безопасность как участников таких союзов, так и многих других государств", - сказал Сафронков, отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее "Соглашений Авраама" на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. В итоге был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Судан. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Израилем.
FT рассказала о странах, недовольных позицией Трампа по договорам Авраама
