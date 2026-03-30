В Росздравнадзоре рассказали об обеспечении льготников лекарствами

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бюджетные средства на обеспечение льготников лекарствами доведены из федерального бюджета субъектам РФ в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

"Из федерального бюджета субъектам Российской Федерации доведены бюджетные средства на реализацию полномочий по обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами в полном объеме", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что поставщики осуществляют поставки лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов.