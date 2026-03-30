Волонтеры в Таиланде ищут россиянина, пропавшего в сентябре

БАНГКОК, 30 мар - РИА Новости. Волонтеры в Таиланде разыскивают 22-летнего россиянина Гордея Страута, пропавшего со связи с родными 28 сентября 2025 года, к волонтерам родственники пропавшего обратились в конце марта, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.

По ее словам, пропавшим является 22-летний Гордей Страут, который приехал в Бангкок 4 сентября прошлого года и пропал без вести.

"Последний раз связь с ним была 28 сентября. Уже долгое время не появляется в соцсетях, и его местонахождение неизвестно. Особые приметы: рост 174 сантиметра, носит каре. В правой ключице титановая пластина", - сообщила она агентству.

Гордей - единственный сын у матери, которая и обратилась к волонтерам с просьбой найти его, сообщила Шерстобоева.