Волонтеры в Таиланде ищут россиянина, пропавшего в сентябре
2026-03-30T16:20:00+03:00
https://ria.ru/20260226/tailand-2076944538.html
Волонтеры в Таиланде ищут пропавшего 28 сентября россиянина
БАНГКОК, 30 мар - РИА Новости. Волонтеры в Таиланде разыскивают 22-летнего россиянина Гордея Страута, пропавшего со связи с родными 28 сентября 2025 года, к волонтерам родственники пропавшего обратились в конце марта, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.
По ее словам, пропавшим является 22-летний Гордей Страут, который приехал в Бангкок
4 сентября прошлого года и пропал без вести.
"Последний раз связь с ним была 28 сентября. Уже долгое время не появляется в соцсетях, и его местонахождение неизвестно. Особые приметы: рост 174 сантиметра, носит каре. В правой ключице титановая пластина", - сообщила она агентству.
Гордей - единственный сын у матери, которая и обратилась к волонтерам с просьбой найти его, сообщила Шерстобоева.
"Как сообщила его мама, перед поездкой в Таиланд
Гордей некоторое время жил на Бали
с друзьями — Семеном и Никитой. Она очень просит всех, кто что-либо знает или видел его, помочь в поисках", - сказала волонтер.