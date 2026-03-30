В России заработает новый ГОСТ на муку

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Росстандарт впервые в истории принял ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала, требования вступят в силу в апреле текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.

"Ранее отдельный ГОСТ в отношении данного вида продукции отсутствовал, продукция вырабатывалась по собственным ТУ производителя, данные о которых были недоступны", - прокомментировали в Росстандарте.

В традиционной пшеничной муке может содержаться от 58,5 до 68,5% крахмала в зависимости от сорта. Однако в высококрахмалистой муке процент выше - уже от 80%.

Как пояснили в Росстандарте, такая мука содержит значительно меньше белка и клейковины, чем обычная. Поэтому тесто из высококрахмалистой муки получается более пластичным, а печенье из нее - более хрустящими. Такую муку используют для изготовления печенья, тортов, кексов, пряников, муссов, желе и других десертов.

ГОСТ уточняет, что мука должна выглядеть как однородный сыпучий порошок белого цвета, но также она может иметь желтоватый оттенок. Посторонние привкусы и запахи не допускаются. Также не должно быть металломагнитных примесей.

Влажность муки, по ГОСТу, может составлять 12%. Что касается протеина, то его массовая доля должна быть 8%, 10% или 13% в зависимости от вида продукта.

Кроме того, на упаковке, в которой перевозят муку, должна быть надпись "Беречь от влаги". Уточняется также, что краска надписи, которую наносят уже на потребительский пакет или пачку с мукой, не должна проникать внутрь и придавать продукту посторонний запах.