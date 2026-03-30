Рейтинг@Mail.ru
В России заработает новый ГОСТ на муку - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 30.03.2026 (обновлено: 01:27 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/rosstandart-2083653430.html
В России заработает новый ГОСТ на муку
В России заработает новый ГОСТ на муку - РИА Новости, 30.03.2026
В России заработает новый ГОСТ на муку
Росстандарт впервые в истории принял ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала, требования вступят в силу в апреле текущего года, выяснило РИА Новости, изучив РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T01:26:00+03:00
2026-03-30T01:27:00+03:00
экономика
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
россия
питание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27040/04/270400400_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_26a8de7cf4347636d6251c7d8fd20e5a.jpg
https://ria.ru/20260312/gost-2080183558.html
https://ria.ru/20251227/glava-2065034986.html
https://ria.ru/20260313/funchoza-2080368126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27040/04/270400400_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_c6b0fb02275a187758210bea21c8eaec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), россия, питание
Экономика, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Россия, Питание
В России заработает новый ГОСТ на муку

Росстандарт впервые в истории принял ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала

© Flickr / WordRiddenМука
Мука - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Flickr / WordRidden
Мука. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Росстандарт впервые в истории принял ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала, требования вступят в силу в апреле текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
"Ранее отдельный ГОСТ в отношении данного вида продукции отсутствовал, продукция вырабатывалась по собственным ТУ производителя, данные о которых были недоступны", - прокомментировали в Росстандарте.
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
12 марта, 12:18
В традиционной пшеничной муке может содержаться от 58,5 до 68,5% крахмала в зависимости от сорта. Однако в высококрахмалистой муке процент выше - уже от 80%.
Как пояснили в Росстандарте, такая мука содержит значительно меньше белка и клейковины, чем обычная. Поэтому тесто из высококрахмалистой муки получается более пластичным, а печенье из нее - более хрустящими. Такую муку используют для изготовления печенья, тортов, кексов, пряников, муссов, желе и других десертов.
ГОСТ уточняет, что мука должна выглядеть как однородный сыпучий порошок белого цвета, но также она может иметь желтоватый оттенок. Посторонние привкусы и запахи не допускаются. Также не должно быть металломагнитных примесей.
Влажность муки, по ГОСТу, может составлять 12%. Что касается протеина, то его массовая доля должна быть 8%, 10% или 13% в зависимости от вида продукта.
Копченная колбаса - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
27 декабря 2025, 11:08
Кроме того, на упаковке, в которой перевозят муку, должна быть надпись "Беречь от влаги". Уточняется также, что краска надписи, которую наносят уже на потребительский пакет или пачку с мукой, не должна проникать внутрь и придавать продукту посторонний запах.
"ГОСТ закрепляет высококрахмалистую пшеничную муку как отдельную категорию, устанавливает единые требования к производству и качеству готовой продукции и тем самым упрощает применение в промышленности, повышая прозрачность и доверие на рынке как для производителей, так и для потребителей", - заключили в Росстандарте.
Полки с едой быстрого приготовления в магазине - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
13 марта, 01:07
 
ЭкономикаФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)РоссияПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала