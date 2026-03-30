Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/rossiya-2083845420.html
Операторы начали предупреждать россиян об отключении оплаты Apple ID
Операторы начали предупреждать россиян об отключении оплаты Apple ID
технологии
россия
apple
мтс
билайн
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878540_0:201:2930:1849_1920x0_80_0_0_9c9f86631b60cbad3af3f928978c9232.jpg
https://ria.ru/20260330/mts-2083841490.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878540_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ce0434ed2afa23c185db7abbb374a04d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкiPhone
iPhone - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
iPhone . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мобильные операторы начали предупреждать россиян об отключении оплаты Apple со счета телефона и рекомендовать заранее пополнить баланс, обратило внимание РИА Новости.
"Знаем, что вы оплачиваете сервисы Apple с баланса телефона. Напоминаем, что у вас также есть возможность заранее пополнить баланс кошелька Apple в приложении Apple Store. Рекомендуем сделать это. Максимальная сумма пополнения за один раз - 9000 руб, без ограничений по количеству операций", - пишет МТС в смс.
А "Билайн" рекомендует пополнить баланс на год: "По сообщению ряда СМИ, в ближайшее время у всех операторов может быть отключена оплата Apple со счета телефона. Чтобы сохранить доступ к подпискам, рекомендуем пополнить баланс Apple ID, например, на год".
Ранее в понедельник источник в правительстве сообщил РИА Новости, что Минцифры РФ обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию к возвращению популярных российских приложений в App Store.
По словам источника, в министерстве считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала