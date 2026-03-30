Операторы начали предупреждать россиян об отключении оплаты Apple ID

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мобильные операторы начали предупреждать россиян об отключении оплаты Apple со счета телефона и рекомендовать заранее пополнить баланс, обратило внимание РИА Новости.
"Знаем, что вы оплачиваете сервисы Apple с баланса телефона. Напоминаем, что у вас также есть возможность заранее пополнить баланс кошелька Apple в приложении Apple Store. Рекомендуем сделать это. Максимальная сумма пополнения за один раз - 9000 руб, без ограничений по количеству операций", - пишет МТС в смс.
А "Билайн" рекомендует пополнить баланс на год: "По сообщению ряда СМИ, в ближайшее время у всех операторов может быть отключена оплата Apple со счета телефона. Чтобы сохранить доступ к подпискам, рекомендуем пополнить баланс Apple ID, например, на год".
Ранее в понедельник источник в правительстве сообщил РИА Новости, что Минцифры РФ обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию к возвращению популярных российских приложений в App Store.
По словам источника, в министерстве считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика.