Рейтинг@Mail.ru
Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневку
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 30.03.2026 (обновлено: 20:25 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/rossiya-2083775057.html
Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневку
Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневку - РИА Новости, 30.03.2026
Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневку
Бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России 12-часовой рабочий день и шестидневную неделю из-за глубокого мирового кризиса.
2026-03-30T16:01:00+03:00
2026-03-30T20:25:00+03:00
россия
олег дерипаска
общество
геннадий онищенко
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149528/87/1495288786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_726a01f76fb5ad5b42baf2dc91077853.jpg
https://ria.ru/20260330/rabota-2083657562.html
https://ria.ru/20260329/zarplaty-2083558840.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149528/87/1495288786_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_275a40fcc0003c6a5537ef9466fc3fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, олег дерипаска, общество, геннадий онищенко, ярослав нилов, госдума рф
Россия, Олег Дерипаска, Общество, Геннадий Онищенко, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневку

Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневку с 8:00 до 20:00

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБизнесмен Олег Дерипаска
Бизнесмен Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Бизнесмен Олег Дерипаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России 12-часовой рабочий день и шестидневную неделю из-за глубокого мирового кризиса.
"Он вызван тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями. Но этот путь все равно придется пройти, и желательно как можно быстрее", — написал он в Telegram-канале.
В свою очередь, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что эту идею парламентарии даже не обсуждают.
Дерипаска же уверен, что у россиян есть ресурс, связанный с национальной особенностью: собираться в тяжелые минуты и работать больше. Поэтому чем быстрее они перейдут на новый график — с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу, тем раньше страна сможет пройти эту трансформацию, считает он.
Его поддержал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, на такой режим работы могли бы перейти отрасли промышленности, которые создают материальные блага. Сотрудники, однако, должны получать компенсацию и возможности для восстановления.
РоссияОлег ДерипаскаОбществоГеннадий ОнищенкоЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала