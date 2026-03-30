05:22 30.03.2026 (обновлено: 05:24 30.03.2026)
"Особое давление". В США раскрыли, как решение Трампа отразилось на России
Соединенные Штаты не могут оказывать экономическое давление на Россию и, возможно, не смогут еще долгое время, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России, а... РИА Новости, 30.03.2026
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не могут оказывать экономическое давление на Россию и, возможно, не смогут еще долгое время, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала.
"Экономическая ситуация в США выглядит настолько нестабильной, что они не могут позволить себе продолжать старую стратегию попыток ограничить энергетические доходы России", — отметил он.
При этом Биб подчеркнул, что подорожание нефти укрепляет позиции России.
"Кроме того, из-за роста цен на нефть Россия получает краткосрочную дополнительную прибыль от энергетики. Это, в свою очередь, означает, что ее способность экономически поддерживать конфликт с Украиной становится значительно выше — по крайней мере в краткосрочной перспективе, как следствие ситуации в Иране. Таким образом, на Россию сейчас не оказывается какого-то особого экономического давления, чтобы прекратить этот конфликт и весьма вероятно, что такого давления не будет еще какое-то время", — подчеркнул эксперт.
Ранее Соединенные Штаты сняли запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на танкеры по состоянию на 12 марта.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
