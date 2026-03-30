Россия уважает суверенитет аравийских монархий, заявил Лавров

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия выражает неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности аравийских монархий, втягивание этих стран в чужую войну недопустимо, заявили в МИД РФ.
"В данном контексте выражена неизменная поддержка Россией суверенитета и территориальной целостности дружественных аравийских монархий, отношения с которыми носят стратегический характер. Акцентирована недопустимость втягивания этих стран в чужую войну, неприемлемость нападений на их гражданскую инфраструктуру, включая энергетические и другие жизненно важные объекты", - говорится в сообщении ведомства по итогам видеоконференции министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД стран Персидского залива.
В ходе встречи стороны также отметили необходимость выработать четкие механизмы взаимодействия всех стран региона с целью установления долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке.
"В связи с этим С.В.Лавров привлек внимание коллег к продвигаемой Россией уже несколько лет концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, направленной на поддержание в этом стратегически важном районе мира добрососедских отношений между всеми прибрежными государствами", - подчеркнули в ведомстве.