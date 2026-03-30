Россия уважает суверенитет аравийских монархий, заявил Лавров

"В данном контексте выражена неизменная поддержка Россией суверенитета и территориальной целостности дружественных аравийских монархий, отношения с которыми носят стратегический характер. Акцентирована недопустимость втягивания этих стран в чужую войну, неприемлемость нападений на их гражданскую инфраструктуру, включая энергетические и другие жизненно важные объекты", - говорится в сообщении ведомства по итогам видеоконференции министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД стран Персидского залива.