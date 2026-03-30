Десятилетнего ребенка внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Несовершеннолетний мальчик 10 лет был внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Персональные данные ребенка были опубликованы на сайте в понедельник. Несовершеннолетнего обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины. В карточках сказано, что он проезжал через КПП Новошахтинск шесть раз за период с 2016 по 2018 год, т.е. ему было от восьми месяцев до 2,5 лет.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
