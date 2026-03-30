13:54 30.03.2026
В Госдуме рассказали об изменениях в предоставлении рассрочки с 1 апреля
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Закон, вступающий в силу с 1 апреля, запрещает оператору сервиса рассрочки брать комиссии с пользователей и вознаграждение за предоставление рассрочки и за внесение платежей, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"С 1 апреля только включенные в реестр операторы — банки, МФО и иные юрлица, соответствующие требованиям ЦБ, — смогут предоставлять сервис рассрочки. Закон запрещает оператору брать комиссии с пользователей и вознаграждение за предоставление рассрочки и за внесение платежей", - сказал Аксаков изданию "Парламентская газета".
Он отметил, что под действие закона не попадают договоры купли-продажи с отсрочкой платежа, заключаемые непосредственно между продавцом и потребителем, то есть без привлечения банка, МФО или другого оператора.
"Также закон не распространяется на договоры, заключенные до 1 апреля 2026 года", - добавил депутат.
По словам Аксакова, цель новации — предотвратить рост закредитованности населения.
Как уточняется в публикации, с 1 апреля цена товара при единовременной оплате и при оплате в рассрочку должна быть одинаковой, а сведения о рассрочке будут передаваться в бюро кредитных историй только при сумме договора от 50 тысяч рублей.
В материале также отмечается, что штраф за неустойку не должен превышать 20% годовых на сумму просрочки.
Добавляется, что законом предусмотрено ограничение периода действия рассрочки: с 1 апреля максимальный срок составит полгода, а с апреля 2028 года — не более четырех месяцев.
