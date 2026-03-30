https://ria.ru/20260330/rassrochka-2083739899.html
В Госдуме рассказали об изменениях в предоставлении рассрочки с 1 апреля
2026-03-30T13:54:00+03:00
анатолий аксаков
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982262869_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_6808cc4df9edfbea19ab3d62963b26e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982262869_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_29e99f96824917098d7b5efe9baea712.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Депутат Аксаков: закон запретит операторам сервиса рассрочки брать комиссию
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Закон, вступающий в силу с 1 апреля, запрещает оператору сервиса рассрочки брать комиссии с пользователей и вознаграждение за предоставление рассрочки и за внесение платежей, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"С 1 апреля только включенные в реестр операторы — банки, МФО и иные юрлица, соответствующие требованиям ЦБ
, — смогут предоставлять сервис рассрочки. Закон запрещает оператору брать комиссии с пользователей и вознаграждение за предоставление рассрочки и за внесение платежей", - сказал Аксаков
изданию "Парламентская газета"
.
Он отметил, что под действие закона не попадают договоры купли-продажи с отсрочкой платежа, заключаемые непосредственно между продавцом и потребителем, то есть без привлечения банка, МФО или другого оператора.
"Также закон не распространяется на договоры, заключенные до 1 апреля 2026 года", - добавил депутат.
По словам Аксакова, цель новации — предотвратить рост закредитованности населения.
Как уточняется в публикации, с 1 апреля цена товара при единовременной оплате и при оплате в рассрочку должна быть одинаковой, а сведения о рассрочке будут передаваться в бюро кредитных историй только при сумме договора от 50 тысяч рублей.
В материале также отмечается, что штраф за неустойку не должен превышать 20% годовых на сумму просрочки.
Добавляется, что законом предусмотрено ограничение периода действия рассрочки: с 1 апреля максимальный срок составит полгода, а с апреля 2028 года — не более четырех месяцев.