В Госдуме рассказали об изменениях в предоставлении рассрочки с 1 апреля

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Закон, вступающий в силу с 1 апреля, запрещает оператору сервиса рассрочки брать комиссии с пользователей и вознаграждение за предоставление рассрочки и за внесение платежей, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"С 1 апреля только включенные в реестр операторы — банки, МФО и иные юрлица, соответствующие требованиям ЦБ , — смогут предоставлять сервис рассрочки. Закон запрещает оператору брать комиссии с пользователей и вознаграждение за предоставление рассрочки и за внесение платежей", - сказал Аксаков изданию "Парламентская газета"

Он отметил, что под действие закона не попадают договоры купли-продажи с отсрочкой платежа, заключаемые непосредственно между продавцом и потребителем, то есть без привлечения банка, МФО или другого оператора.

"Также закон не распространяется на договоры, заключенные до 1 апреля 2026 года", - добавил депутат.

По словам Аксакова, цель новации — предотвратить рост закредитованности населения.

Как уточняется в публикации, с 1 апреля цена товара при единовременной оплате и при оплате в рассрочку должна быть одинаковой, а сведения о рассрочке будут передаваться в бюро кредитных историй только при сумме договора от 50 тысяч рублей.

В материале также отмечается, что штраф за неустойку не должен превышать 20% годовых на сумму просрочки.