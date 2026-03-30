СМИ: США в операции против Ирана впервые применили новую ракету

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. США в начале операции против Ирана впервые применили новую баллистическую ракету малой дальности PrSM, она поразила спортивный зал и школу в городе Ламард на юге страны, пишет в понедельник газета New York Times со ссылкой на военных экспертов и анализ изображений с места удара.

Удар был нанесен 28 февраля. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил позднее о гибели в спортзале 20 человек.

"(New Yok) Times верифицировало видео двух ударов в Ламарде, а также съемки последствий ударов. Журналисты Times и эксперты по вооружениям обнаружили, что особенности оружия, взрывы и разрушения соответствуют баллистической ракете малой дальности под названием "Высокоточная ударная ракета" (Precision Strike Missile), или PrSM", - говорится в материале.

Ракета взрывается прямо над целью, разбрасывая вольфрамовые поражающие элементы, отмечает издание.

"Видео, где запечатлен один из ударов в зоне жилой застройки на расстоянии около 900 футов (274 метра – ред.) от спортзала и школы, показывает оружие в полете, с характерным силуэтом, совпадающим с PrSM. Ракета превращается в большой огненный шар", - говорится в статье.

Другое видео дает возможность сделать вывод, что взрыв происходит именно в воздухе, а на фотографиях разрушений видны отверстия, которые могут принадлежать поражающим элементам ракеты.

"Рядом со спортзалом расположен объект Корпуса стражей Исламской Революции . Неизвестно, было ли попадание по нему в результате удара", - пишет газета.

Старые спутниковые снимки позволяют утверждать, что между школой и объектом КСИР как минимум 15 лет стоит забор. К тому же спортзал даже на онлайн-картах уже много лет указан как гражданский объект, сказано в тексте.

"Поскольку оружие настолько новое, сложнее оценить, были ли удары PrSM в Ламарде преднамеренными, или произошли из-за ошибки в конструкции или производственного дефекта, или же были результатом неверного выбора цели", - считают авторы материала.

При этом источник газеты подтвердил, что при ударе использовали именно ракету PrSM.

Пентагон ранее подтвердил первое применение этой ракеты с ходе операции, однако не раскрыл детали.

По сравнению с их "предшественниками", баллистическими ракетами ATACMS, PrSM отличаются большей дальностью – до 500 километров.