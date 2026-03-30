Эксперт раскритиковал выступивших против резолюции ГА ООН по работорговле
Страны, проголосовавшие против резолюции ГА ООН, осуждающей работорговлю, таким образом продемонстрировали свою причастность к преступлениям против... РИА Новости, 30.03.2026
РИА Новости: эксперт назвал не проголосовавших против рабства причастными к нему
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Страны, проголосовавшие против резолюции ГА ООН, осуждающей работорговлю, таким образом продемонстрировали свою причастность к преступлениям против человечества, заявил РИА Новости генеральный директор Института экономических исследований в области инноваций при Техническом университете Цване (ЮАР) Расиган Махарадж.
ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США
, Израиль
и Аргентина
. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию
, Францию
и Германию
, воздержались.
"Жалкое меньшинство, составляющее менее 5% населения мира и осмелившееся проголосовать против резолюции A/80/L.48, самим этим поступком обнажило свою причастность к преступлениям против человечества", - сказал эксперт.
По словам Махараджа, мировое большинство, напротив, продемонстрировало свое несогласие с исторической несправедливостью рабства, поддержав резолюцию.
"Мировое большинство выступило против исторической несправедливости рабства и недвусмысленно подтвердило, что порабощение африканцев представляло собой тяжкое преступление против человечности", - сказал эксперт.
Исследователь отметил важную роль России
в состоявшемся голосовании, подчеркнув, что Москва
своим голосом бросила вызов странам, построившим свое благополучие инструментами колониализма.
"На практике Россия в очередной раз бросила вызов тем, чье благосостояние было создано за счет преступного колониального захвата, отчуждения собственности, извлечения ресурсов и эксплуатации, включая чудовищную торговлю людьми", - подчеркнул он.
Кроме того, по мнению Махараджа, африканским странам следует добиваться от бенефициаров работорговли репараций.
"Теперь мы должны выдвигать наши требования о репарациях не в форме просьбы, а говорить о реальном долге, который существует и должен быть возмещен теми, кто извлек выгоду из рабства", - подчеркнул исследователь.