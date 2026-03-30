Эксперт раскритиковал выступивших против резолюции ГА ООН по работорговле - РИА Новости, 30.03.2026
23:27 30.03.2026
Эксперт раскритиковал выступивших против резолюции ГА ООН по работорговле
Эксперт раскритиковал выступивших против резолюции ГА ООН по работорговле

Флаг ООН. Архивное фото
Флаг ООН. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Страны, проголосовавшие против резолюции ГА ООН, осуждающей работорговлю, таким образом продемонстрировали свою причастность к преступлениям против человечества, заявил РИА Новости генеральный директор Института экономических исследований в области инноваций при Техническом университете Цване (ЮАР) Расиган Махарадж.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США, Израиль и Аргентина. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Эксперт рассказал, как резолюция ООН повлияла на бывшие колониальные страны
28 марта, 20:00
"Жалкое меньшинство, составляющее менее 5% населения мира и осмелившееся проголосовать против резолюции A/80/L.48, самим этим поступком обнажило свою причастность к преступлениям против человечества", - сказал эксперт.
По словам Махараджа, мировое большинство, напротив, продемонстрировало свое несогласие с исторической несправедливостью рабства, поддержав резолюцию.
"Мировое большинство выступило против исторической несправедливости рабства и недвусмысленно подтвердило, что порабощение африканцев представляло собой тяжкое преступление против человечности", - сказал эксперт.
Исследователь отметил важную роль России в состоявшемся голосовании, подчеркнув, что Москва своим голосом бросила вызов странам, построившим свое благополучие инструментами колониализма.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Эксперт назвал резолюцию ООН по рабству важным шагом для признания прошлого
28 марта, 18:40
«
"На практике Россия в очередной раз бросила вызов тем, чье благосостояние было создано за счет преступного колониального захвата, отчуждения собственности, извлечения ресурсов и эксплуатации, включая чудовищную торговлю людьми", - подчеркнул он.
Кроме того, по мнению Махараджа, африканским странам следует добиваться от бенефициаров работорговли репараций.
"Теперь мы должны выдвигать наши требования о репарациях не в форме просьбы, а говорить о реальном долге, который существует и должен быть возмещен теми, кто извлек выгоду из рабства", - подчеркнул исследователь.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
США в ООН подорвали нарратив о поддержке прав человека, считает эксперт
27 марта, 19:00
 
