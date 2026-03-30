Эксперт по ЖКХ рассказал, как экономить воду
Эксперт по ЖКХ Бондарь: посудомоечная машина экономит почти 90 л воды за цикл
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Посудомоечная машина помогает сэкономить почти 90 литров воды за цикл, рассказал интернет-изданию NEWS.ru
общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Посудомоечная машина поможет сэкономить почти 90 литров воды за один цикл", - пишет NEWS.ru со ссылкой на Бондаря.
Эксперт отметил, что при ручном мытье расход воды в среднем выходит около 50-100 литров, в то время как посудомоечная машина справляется с идентичной задачей, используя всего 7-10 литров.
"Главное - загружать ее полностью. Это же правило действует и для стиральной машины: запускать ее ради нескольких вещей - пустая трата воды", - подчеркнул эксперт.