Пострадавшую из-за БПЛА в Таганроге переведут в ожоговый центр

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пострадавшую в результате падения обломков БПЛА в Таганроге переведут в ожоговый центр Ростова, ее состояние оценивается как стабильное, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее в понедельник Слюсарь сообщил, что одна из пострадавших находится в больнице, еще семь пострадавших отказались от госпитализации, медицинская помощь им была оказана на месте.
"Медиками принято решение перевести пациентку, пострадавшую в результате падения обломков БПЛА, в Ростов – в областной ожоговый центр. Врачи оценивают состояние как стабильное, средней тяжести", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Остальные пострадавшие продолжат лечение амбулаторно, уточнил он.
Слюсарь в воскресенье сообщал, что в ходе массированной атаки в ночь на понедельник в Таганроге один человек погиб, еще восемь пострадали. По его данным, разрушения и повреждения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом, десять автомашин.
