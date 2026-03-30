Политолог оценил планы США взять под контроль иранский нефтяной сектор - РИА Новости, 30.03.2026
14:04 30.03.2026
Политолог оценил планы США взять под контроль иранский нефтяной сектор
Политолог оценил планы США взять под контроль иранский нефтяной сектор - РИА Новости, 30.03.2026
Политолог оценил планы США взять под контроль иранский нефтяной сектор
Планы Вашингтона взять под контроль иранский нефтяной сектор абсолютно утопичны из-за шаткого положения руководства США внутри своей же страны и ограниченных... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T14:04:00+03:00
2026-03-30T14:04:00+03:00
сша
иран
вашингтон (штат)
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дмитрий родионов, дональд трамп, pdvsa, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дмитрий Родионов, Дональд Трамп, PDVSA, Военная операция США и Израиля против Ирана
Политолог оценил планы США взять под контроль иранский нефтяной сектор

Политолог Родионов назвал утопичными планы США захватить иранскую нефть

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Планы Вашингтона взять под контроль иранский нефтяной сектор абсолютно утопичны из-за шаткого положения руководства США внутри своей же страны и ограниченных результатов операции против Тегерана, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал политолог, директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Ранее в интервью газете Financial Times президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы получить контроль над иранской нефтью по аналогии со схемой в Венесуэле.
Там в конце января парламент принял изменения в законодательстве, которые расширили права иностранных компаний. Теперь те могут самостоятельно управлять проектами, экспортировать и продавать нефть даже в статусе миноритарных партнеров государственной компании PDVSA. Министр внутренних дел США Даг Бургум заявил, что американский бизнес готов к масштабным инвестициям в добывающий сектор Венесуэлы.
"Это абсолютно утопичные планы, и американцы о таком даже мечтать не могут", - сказал РИА Новости Родионов, комментируя перспективы контроля США над нефтью Ирана.
Он отметил, что в теории контроль США над иранской и венесуэльской нефтью обеспечил бы стране господствующее положение в нефтяной отрасли мировой экономики. Однако достичь этого в Иране американцы смогли бы только при успехе военной операции против него, о чем не приходится говорить.
"За месяц конфликта Штаты толком не добились никакого прогресса. Уничтожена значительная часть иранской инфраструктуры и убито огромное число людей, но к своей цели - демонтажу правительства и его подчинению США и Израилю - они не продвинулись ни на шаг", - добавил эксперт.
Напротив, для Трампа и его окружения возник ряд угроз. Среди них отказ конгресса продолжать финансировать военную операцию, истощение запасов ракет и вероятный проигрыш республиканской партии на ноябрьских выборах в конгресс из-за недовольства избирателей, подчеркнул собеседник агентства. В случае переговоров с Вашингтоном нет причин соглашаться на шаги, которые дали бы США контроль над иранской нефтью.
"Это Соединенные Штаты, наоборот, должны будут думать, как пойти на уступки Ирану и замаскировать это так, чтобы компромисс не напоминал полный разгром", - заключил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
