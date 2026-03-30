Политолог оценил планы США взять под контроль иранский нефтяной сектор

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Планы Вашингтона взять под контроль иранский нефтяной сектор абсолютно утопичны из-за шаткого положения руководства США внутри своей же страны и ограниченных результатов операции против Тегерана, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал политолог, директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Ранее в интервью газете Financial Times президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы получить контроль над иранской нефтью по аналогии со схемой в Венесуэле

Там в конце января парламент принял изменения в законодательстве, которые расширили права иностранных компаний. Теперь те могут самостоятельно управлять проектами, экспортировать и продавать нефть даже в статусе миноритарных партнеров государственной компании PDVSA . Министр внутренних дел США Даг Бургум заявил, что американский бизнес готов к масштабным инвестициям в добывающий сектор Венесуэлы.

"Это абсолютно утопичные планы, и американцы о таком даже мечтать не могут", - сказал РИА Новости Родионов , комментируя перспективы контроля США над нефтью Ирана

Он отметил, что в теории контроль США над иранской и венесуэльской нефтью обеспечил бы стране господствующее положение в нефтяной отрасли мировой экономики. Однако достичь этого в Иране американцы смогли бы только при успехе военной операции против него, о чем не приходится говорить.

"За месяц конфликта Штаты толком не добились никакого прогресса. Уничтожена значительная часть иранской инфраструктуры и убито огромное число людей, но к своей цели - демонтажу правительства и его подчинению США и Израилю - они не продвинулись ни на шаг", - добавил эксперт.

Напротив, для Трампа и его окружения возник ряд угроз. Среди них отказ конгресса продолжать финансировать военную операцию, истощение запасов ракет и вероятный проигрыш республиканской партии на ноябрьских выборах в конгресс из-за недовольства избирателей, подчеркнул собеседник агентства. В случае переговоров с Вашингтоном нет причин соглашаться на шаги, которые дали бы США контроль над иранской нефтью.

"Это Соединенные Штаты, наоборот, должны будут думать, как пойти на уступки Ирану и замаскировать это так, чтобы компромисс не напоминал полный разгром", - заключил он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану . Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока