Какой погоды ждать на Пасху: прогноз синоптиков

Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Конец марта в этом году будто решил сыграть с жителями Центральной России в приятную, но коварную игру. Солнце, почти безоблачное небо и температура до +18 градусов создают ощущение, будто весна уже окончательно вступила в свои права.

Так ли это на самом деле? И какой прогноз дают синоптики?

Апрельские сюрпризы

С приходом апреля характер погоды перестанет быть столь благосклонным. Солнечные дни уступят место облачности, а вместе с ней вернутся дожди. Ведущий специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отмечает

"Череда сухих солнечных дней, которая сейчас держится почти две недели, с началом апреля может прерваться. Ожидаются более облачная погода, дожди и понижение температуры".

При этом серьезного похолодания ждать не стоит. Температура снизится незначительно — примерно на один-два градуса относительно нормы. Это означает, что весна никуда не исчезнет, но станет более "классической": с сыростью, ветром и переменной облачностью. Первые дни апреля также могут принести туманы, особенно в утренние часы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поддерживает : "В начале следующей недели начнутся дожди, теплая погода сохранится".

Несмотря на прогнозируемые осадки, снежный покров в столичном регионе должен полностью исчезнуть уже в первые дни апреля. Однако синоптики не спешат давать окончательные гарантии. Хотя долгосрочные модели не показывают возвращения снега, полностью исключать его нельзя — апрель известен своими сюрпризами.

По предварительным расчетам , наиболее прохладный период придется на вторую неделю апреля. Ночью температура может опускаться до +4 градусов, а днем не подниматься выше +9. Это не экстремально холодно, но достаточно, чтобы снова достать теплую одежду.

Прогнозы и слухи: кому верить?

После кратковременного похолодания температура начнет расти. Во второй половине месяца дневные значения могут достигать +12…+14 градусов, а к концу апреля и вовсе приблизиться к +20. Это тот самый период, когда начинают активно распускаться почки, а город постепенно переходит в "зеленую фазу". Ночи тоже становятся мягче — редко ниже +5 градусов.

Однако синоптики подчеркивают : такой комфорт продлится недолго. Теплый период в классическом понимании может занять всего около недели. Причина нестабильности кроется в самой природе месяца. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова объясняет

"Апрель — самый переменчивый месяц, поэтому за окном может быть как минус, так и плюс. В атмосфере идет перестройка процессов воздушных течений и их направленности".

Другими словами, в это время года сталкиваются разные воздушные массы — холодные и теплые. Именно поэтому возможны резкие скачки температуры и даже кратковременные возвраты холода.

По предварительным оценкам, апрель окажется достаточно влажным. Осадки будут наблюдаться более чем половину месяца, поэтому периодически придется возвращаться к зонту.

Стоит ли бояться снега на Пасху?

В информационном пространстве уже появляются тревожные сообщения о якобы неизбежном возвращении снега перед Пасхой. Однако специалисты относятся к таким заявлениям скептически.

Марина Макарова прямо говорит : "Это заявление не подкреплено научным подходом. Современные технологии не позволяют с высокой точностью прогнозировать погоду на такой срок. Это скорее догадки, чем факт".

Картина по стране складывается весьма неоднородная. В центральной части России весна развивается по классическому сценарию: умеренное тепло чередуется с дождями и облачностью. На Северо-Западе ситуация более сдержанная — там начало апреля будет прохладным, с дневными температурами в районе +6…+8 градусов. И лишь во второй половине месяца станет немного теплее.

В Сибири весна приходит заметно медленнее: первые недели могут сопровождаться снегом и ночными заморозками до -5 градусов, а дневные значения будут оставаться на уровне +5…+8. Только к концу месяца температура начнет постепенно повышаться.