11:04 30.03.2026 (обновлено: 11:34 30.03.2026)
Подростки, осужденные после поджога леса в Забайкалье, обжаловали приговор
Оба подростка, осуждённые за терроризм из-за поджога леса в Забайкалье по указке куратора с Украины, обжаловали приговор, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.03.2026
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 мар - РИА Новости. Оба подростка, осуждённые за терроризм из-за поджога леса в Забайкалье по указке куратора с Украины, обжаловали приговор, сообщил РИА Новости представитель Второго восточного окружного военного суда.
Второй восточный окружной военный суд 20 февраля приговорил подростков к 7 и 6,5 годам воспитательной колонии. Один из них в середине марта подал апелляционную жалобу.
"Приговор обжалован обоими осужденными. Они не согласны с квалификацией и просят приговор отменить, а их оправдать", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что подростки находятся в СИЗО.
СК России летом 2025 года сообщал о возбуждении уголовного дела о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины.
Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса с ущербом на более 322 миллиона рублей и арестовали. Подростки четыре раза поджигали лес у Атамановки по заданию куратора с Украины за вознаграждение в 100 тысяч рублей, которое так и не получили.
