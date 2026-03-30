Подростки, осужденные после поджога леса в Забайкалье, обжаловали приговор
Оба подростка, осуждённые за терроризм из-за поджога леса в Забайкалье по указке куратора с Украины, обжаловали приговор, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T11:04:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 30 мар - РИА Новости. Оба подростка, осуждённые за терроризм из-за поджога леса в Забайкалье по указке куратора с Украины, обжаловали приговор, сообщил РИА Новости представитель Второго восточного окружного военного суда.
Второй восточный окружной военный суд 20 февраля приговорил подростков к 7 и 6,5 годам воспитательной колонии. Один из них в середине марта подал апелляционную жалобу.
"Приговор обжалован обоими осужденными. Они не согласны с квалификацией и просят приговор отменить, а их оправдать", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что подростки находятся в СИЗО.
СК России
летом 2025 года сообщал о возбуждении уголовного дела о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины
.
Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса с ущербом на более 322 миллиона рублей и арестовали. Подростки четыре раза поджигали лес у Атамановки по заданию куратора с Украины за вознаграждение в 100 тысяч рублей, которое так и не получили.