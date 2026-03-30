ВСУ потеряли до 155 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли до 155 военных и три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад, отдельного центра сил специальных операций ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Никоноровка, Малая Пискуновка, Крестище и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе два западного производства и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - говорится в сводке.
22 июня 2022, 17:18