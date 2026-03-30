Рейтинг@Mail.ru
Более 630 мест определили для проведения субботника в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:49 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/podmoskove-2083844785.html
Более 630 мест определили для проведения субботника в Подмосковье
Более 630 мест определили для проведения субботника в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2026
Более 630 мест определили для проведения субботника в Подмосковье
Для проведения Всероссийского субботника в Подмосковье определили 635 территорий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T19:49:00+03:00
2026-03-30T19:49:00+03:00
новости подмосковья
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
мытищи
андрей воробьев
субботник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083840342_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9b19009c1a965daf3b3fddfab4ed4bc2.jpg
https://ria.ru/20260330/podmoskove-2083797518.html
https://ria.ru/20260330/dorogi-2083757127.html
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
мытищи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083840342_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_740fd6d5dc52208676e2d4663a88c21e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), мытищи, андрей воробьев, субботник
Новости Подмосковья, Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье), Мытищи, Андрей Воробьев, субботник
Более 630 мест определили для проведения субботника в Подмосковье

Для Всероссийского субботника подготовили 635 мест в Московской области

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Для проведения Всероссийского субботника в Подмосковье определили 635 территорий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Уборку территорий после зимнего периода обсудили на видеоконференции, которую провел губернатор Московской области Андрей Воробьев с руководящим составом регионального правительства и главами округов. В регионе сейчас проходит месяц чистоты, а в конце апреля состоится Всероссийский субботник.
Руководящий состав правительства Московской области и главы округов - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Около 300 спортобъектов будут оснащены камерами с ИИ в Подмосковье
Вчера, 17:14
"Традиционно апрель – это месяц интенсивной уборки территорий и дворов. Работа большая, и каждый год мы стараемся ее механизировать, потому что только руками, на одном энтузиазме, крайне сложно справиться с такой объемной задачей. Поэтому обсудим сегодня все, что касается приведения территорий в порядок после зимы. Задача – активно, по нашим стандартам реализовать эту программу в текущем месяце. Ну и 25 апреля мы готовимся к проведению Всероссийского субботника", – приводит пресс служба слова Воробьева.
В Подмосковье около 25 тысяч дворов, общественных территорий, проездов и 28 тысяч километров муниципальных дорог. За порядком следят 80 организаций – муниципальные бюджетные и казенные учреждения. У них в распоряжении 3,4 тысячи тракторов, погрузчиков, самосвалов и комбинированных дорожных машин. За последние три года технический парк обновили почти наполовину: приобрели 1,5 тысячи единиц. В 2026 году по льготной лизинговой программе "ДОМ.РФ" будет закуплено 222 машины – тракторы с навесным оборудованием, экскаваторы-погрузчики, малые коммунальные пылесосы и автогрейдеры. Все они должны поступить на базы МБУ до середины апреля. Кроме централизованной закупки, муниципалитеты закупили из своего бюджета 175 единиц техники.
С помощью искусственного интеллекта сейчас разрабатываются 225 новых маршрутов для закупаемых вакуумных машин. До 15 апреля они будут внесены в сервис для автоматизации работы городских и коммунальных служб "Яндекс.Вектор".
Неделю назад в Подмосковье стартовал месяц чистоты, который продлится до конца апреля. Работы включают: мойку дорог и плитки, очистку газонов, опиловку сухостоя. Параллельно приводится в порядок инфраструктура: моют контейнерные площадки, ремонтируют и красят скамейки, детские и спортивные площадки.
Для контроля и выявления недостатков с помощью ИИ дополнительно создано свыше 1,3 тысячи маршрутов для инспекторов в "Яндекс.Вектор".
"Для проведения Всероссийского субботника у нас подготовлено 635 территорий, 552 места выдачи инвентаря. Планируем также организовать полевые кухни. Для проведения субботника будет впервые задействован сервис "Яндекс.Смена" благодаря которому можно находить исполнителей для разных работ среди местных жителей. Это либо молодые люди, студенты, либо взрослые, желающие подработать. Ранее мы применяли этот сервис в зимний период для уборки снега и он неплохо себя зарекомендовал", – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
В эти выходные пилот был опробован в четырех округах: Ленинском, Мытищах, Химках и Подольске. Жители смогли убрать придомовую территорию и общественные пространства, очистить от смета и мусора газоны и клумбы, посадить деревья и кустарники, навести порядок на дорожках, детских площадках и в зонах отдыха. Использование цифрового сервиса "Яндекс.Смена" позволило привлечь более 500 человек, большая часть из них — за волонтерские часы.
Укладка асфальта - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Более 20 дорог, ведущих к медучреждениям, обновят в Московской области
Вчера, 14:47
 
Новости ПодмосковьяХимки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)МытищиАндрей Воробьевсубботник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала