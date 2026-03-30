Более 630 мест определили для проведения субботника в Подмосковье

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Для проведения Всероссийского субботника в Подмосковье определили 635 территорий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Уборку территорий после зимнего периода обсудили на видеоконференции, которую провел губернатор Московской области Андрей Воробьев с руководящим составом регионального правительства и главами округов. В регионе сейчас проходит месяц чистоты, а в конце апреля состоится Всероссийский субботник.

"Традиционно апрель – это месяц интенсивной уборки территорий и дворов. Работа большая, и каждый год мы стараемся ее механизировать, потому что только руками, на одном энтузиазме, крайне сложно справиться с такой объемной задачей. Поэтому обсудим сегодня все, что касается приведения территорий в порядок после зимы. Задача – активно, по нашим стандартам реализовать эту программу в текущем месяце. Ну и 25 апреля мы готовимся к проведению Всероссийского субботника", – приводит пресс служба слова Воробьева.

В Подмосковье около 25 тысяч дворов, общественных территорий, проездов и 28 тысяч километров муниципальных дорог. За порядком следят 80 организаций – муниципальные бюджетные и казенные учреждения. У них в распоряжении 3,4 тысячи тракторов, погрузчиков, самосвалов и комбинированных дорожных машин. За последние три года технический парк обновили почти наполовину: приобрели 1,5 тысячи единиц. В 2026 году по льготной лизинговой программе "ДОМ.РФ" будет закуплено 222 машины – тракторы с навесным оборудованием, экскаваторы-погрузчики, малые коммунальные пылесосы и автогрейдеры. Все они должны поступить на базы МБУ до середины апреля. Кроме централизованной закупки, муниципалитеты закупили из своего бюджета 175 единиц техники.

С помощью искусственного интеллекта сейчас разрабатываются 225 новых маршрутов для закупаемых вакуумных машин. До 15 апреля они будут внесены в сервис для автоматизации работы городских и коммунальных служб "Яндекс.Вектор".

Неделю назад в Подмосковье стартовал месяц чистоты, который продлится до конца апреля. Работы включают: мойку дорог и плитки, очистку газонов, опиловку сухостоя. Параллельно приводится в порядок инфраструктура: моют контейнерные площадки, ремонтируют и красят скамейки, детские и спортивные площадки.

Для контроля и выявления недостатков с помощью ИИ дополнительно создано свыше 1,3 тысячи маршрутов для инспекторов в "Яндекс.Вектор".

"Для проведения Всероссийского субботника у нас подготовлено 635 территорий, 552 места выдачи инвентаря. Планируем также организовать полевые кухни. Для проведения субботника будет впервые задействован сервис "Яндекс.Смена" благодаря которому можно находить исполнителей для разных работ среди местных жителей. Это либо молодые люди, студенты, либо взрослые, желающие подработать. Ранее мы применяли этот сервис в зимний период для уборки снега и он неплохо себя зарекомендовал", – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.