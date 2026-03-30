Свыше 5,3 тыс многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 5,3 тысячи многоквартирных домов (МКД) Подмосковья капитально отремонтируют в 2026-2028 годах, что на 3% больше, чем за предыдущий трехлетний период, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили реализацию региональной программы капремонта МКД. Так, с 2014 года обновили почти 20 тысяч многоквартирных домов, улучшив жилищные условия для более 3 миллионов человек.

"У нас на 2026 год в программе капитального ремонта 2038 домов. Самое большое количество – в Балашихе, Люберцах, Лобне, Химках, Красногорске, Пушкинском (округе – ред.), Коломне. И в других территориях, конечно, также есть здания, которые нужно привести в порядок", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что укрепление фундамента, перекладка сетей, фасадные, кровельные работы – все это требует четкой и регулярной динамики и контроля.

С 2026 по 2028 год капитальный ремонт охватит порядка 900 тысяч жителей МКД. В план работ, в зависимости от состояния дома, входит замена инженерных коммуникаций, кровли, газового оборудования, лифтов, обновление подвалов и укрепление фундамента.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев подчеркнул, что в 2025 году было отремонтировано 2750 домов, топ-3 выполненных работ – это внутренние инженерные системы, кровля и газовое оборудование. По итогам выполнения плана в 2025 году, когда закрывался трехлетний период, были сделаны определенные выводы и внесены изменения.

Он отметил, что теперь в рамках комплексного подхода в один год объединено максимальное количество элементов капремонта для каждого дома. Также ведомство заходит одним подрядчиком с контрактом на год. И если раньше у него был запас в три года, то сейчас работы, которые запланированы в 2026 году, выполняются только в текущем году, без переноса на следующий.

Министр добавил, что таким образом, на 12% происходит прирост по капремонту элементов и на 3% – по домам в целом. То есть в итоге будет сделано больше.

В этом году в рамках программы капитально отремонтируют 1812 элементов инженерных систем и 438 – узлов управления (индивидуальные тепловые пункты), 1250 кровель, 353 фасада, а также заменят 375 лифтов (197 МКД), приведут в порядок 92 подвала и обновят фундамент 83 МКД.

Специалисты уже приступили к работам в 42 округах (233 МКД). Например, в Балашихе (26 домов), Люберцах (26), Лобне (19), Химках (12), Красногорске (12). Также в городском округе Серпухов стартовал капремонт крыш домов №44/53 на улице Советской (городе Серпухов) и №15 на улице Школьной (поселка Пролетарский). Всего программа в муниципалитете в этом году затронет 29 многоквартирных домов (города Протвино и Пущино, деревни Большое Грызлово и Подмоклово, поселка Большевик и Оболенск). План включает обновление 11 плоских и 9 скатных крыш, замену 4 лифтов, установку 2 общедомовых узлов учета системы горячего водоснабжения (ГВС), ремонт 12 фасадов, замену балконных плит в 4 зданиях.

В городском округе Домодедово обновят 39 МКД. Ремонт кровель проведут в 27 домах, обновление фасадов запланировано на 4 объектах. Еще 9 мероприятий затронут внутридомовые инженерные системы – газоснабжение, центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение.

Сдача всех объектов в рамках региональной программы капремонта планируется до 15 декабря.

В ходе доклада губернатору Григорьев также рассказал, что в этом году заключен долгосрочный договор на поставку оборудования с Серпуховским лифтовым заводом. Таким образом, за 6 лет планируется обновить более 4 тысяч лифтов. В этом году заменят все оборудование старше 25 лет. На 2027 год намечена установка 403 штук, на 2028 год – 516.