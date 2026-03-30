В Подмосковье на трех реках ожидается превышение уровня воды

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Превышение уровня воды до опасной отметки в ближайшие дни ожидается на реках Протва у города Верея, Катыш у села Троицкое и Нерская у города Куровское в Московской области, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.