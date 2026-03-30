Около 300 спортобъектов будут оснащены камерами с ИИ в Подмосковье

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Около 300 спортобъектов будут оснащены камерами с искусственным интеллектом в этом году в Подмосковье в рамках проекта "Умный ФОК", сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов реализацию проекта "Умный ФОК", цель которого сделать работу спортивных объектов максимально эффективной и прозрачной. "Умный ФОК" позволяет принимать решения об использовании того или иного комплекса по данным посещаемости и загруженности.

"С 2024 года мы реализуем на территории Московской области проект "Умный ФОК". Знаю, что и другие регионы берут на вооружение нашу практику. Цель — чтобы каждый спортивный объект был доступен, чтобы время в нем было расписано. Ну а вся автоматизация с использованием искусственного интеллекта позволяет грамотно планировать и видеть, где ФОКи у нас загружены, работают ритмично, доступность высокая, а где нужно предпринять определенные действия", — цитирует Воробьева пресс-служба.

В Подмосковье расположено около 500 объектов спорта – физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), бассейны, ледовые арены. Из них 200 оборудованы камерами с ИИ, которые ведут учет посетителей, подсчитывая загрузку объекта ежечасно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. Полученные данные передаются в автоматизированную информационную систему "Мой спорт". На основе этой информации видно, когда залы переполнены, когда пустуют.

Это позволяет перераспределять нагрузку между объектами, выявлять потребность в новых спорткомплексах, более эффективно распределять финансирование, чтобы больше средств шло на зарплаты тренерам и развитие детского спорта.

На данный момент в спорткомлексах разные режимы работы. Например, четверг и суббота — самые посещаемые дни, а воскресенье — недозагруженный. Цифровой подход уже позволил сбалансировать расписание на ряде объектов. В воскресенье стали делать акцент на проведении соревнований и семейных занятиях спортом. Кроме того, незагруженные часы в физкультурно-оздоровительный комплексах стали отдавать для занятий учащихся школ, техникумов и вузов, работников предприятий, участников "Активного долголетия", ветеранов СВО и членов их семей.

В этом году камерами с ИИ планируется оснастить еще 81 спортобъект, а ИИ-агент будет самостоятельно выдавать рекомендации по повышению эффективности работы ФОКов. Например, он сможет выявлять комплексы с длительным простоем, сравнивать их с аналогами в других муниципалитетах и предлагать решения для увеличения посещаемости. Все это позволит увеличить загрузку спортсооружений на 15%. ИИ также сможет подсказывать, какие именно секции стоит запускать в конкретном спорткомплексе. В планах — оборудовать такими камерами все спортобъекты Московской области.

С первого мая планируется переход всех ФОКов в Подмосковье на оптимальное расписание.

По словам министра физической культуры и спорта региона Дмитрия Абаренова, ряд ФОКов работает почти круглосуточно, а некоторые – по "сокращенному" графику. Поэтому ведомство проработало универсальное расписание, которое внедрит с мая. Работа спортивных залов — с 9 до 23 часов, ледовых арен и бассейнов — с 6 до 24 часов, так как здесь присутствует востребованность жителей позаниматься до работы или после.

Он добавил, что также запущен опрос в ФОКах: что улучшить в их работе? И большинство из посетителей просят сделать единый стандарт — оснащение раздевалок, зону гардероба, удобную навигацию, доступную среду и многое другое.

Для координации работы всех ФОКов также с первого мая создается проектный офис директоров. Это позволит внедрить единые стандарты: правила чистоты, регламенты общения с клиентами, единый стиль оформления помещений и соцсетей. Директора будут обмениваться опытом и стажировать сотрудников, чтобы "подтянуть" отстающие спорткомплексы до уровня лидеров.

Проект "Умный ФОК" уже стал примером для других субъектов РФ. Он размещен на федеральной платформе "Цифровой регион", где собрано свыше 560 ИТ- и ИИ-решений.