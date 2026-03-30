Почти 800 гектаров сельхозземли передали фермерам Подмосковья

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 785,9 гектара сельхозземли передали крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) в девяти округах Подмосковья в марте, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

"Четырнадцать земельных участков, муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставлены фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до пяти лет по итогам работы министерства в марте. Землю получили 11 крестьянско-фермерских хозяйств в девяти городских и муниципальных округах Московской области", - отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.

Он добавил, что это земельные участки для сельского хозяйства, которые будут введены в хозяйственный оборот в ближайшие годы.

Таким образом, земельные участки переданы фермерским хозяйствам в городских и муниципальных округах Клин, Егорьевск, Шаховская, Рузский, Ступино, Кашира, Шатура, Коломна и Луховицы.

Больше всего земли предоставили для развития сельского хозяйства в городских округах Кашира, где фермерствам передали свыше 622,3 гектара, Егорьевск - 66,4 гектара земли и Коломна - 53,1 гектара.