Почти 800 гектаров сельхозземли передали фермерам Подмосковья
Почти 800 гектаров сельхозземли передали фермерам Подмосковья - РИА Новости, 30.03.2026
Почти 800 гектаров сельхозземли передали фермерам Подмосковья
Более 785,9 гектара сельхозземли передали крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) в девяти округах Подмосковья в марте, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T16:09:00+03:00
2026-03-30T16:09:00+03:00
2026-03-30T16:29:00+03:00
московская область (подмосковье)
егорьевск
кашира
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), егорьевск, кашира, фермеры, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Кашира, фермеры, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Почти 800 гектаров сельхозземли передали фермерам Подмосковья
Подмосковные фермеры получили 785,9 гектара сельхозземли в марте
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 785,9 гектара сельхозземли передали крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) в девяти округах Подмосковья в марте, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"Четырнадцать земельных участков, муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставлены фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до пяти лет по итогам работы министерства в марте. Землю получили 11 крестьянско-фермерских хозяйств в девяти городских и муниципальных округах Московской области", - отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.
Он добавил, что это земельные участки для сельского хозяйства, которые будут введены в хозяйственный оборот в ближайшие годы.
Таким образом, земельные участки переданы фермерским хозяйствам в городских и муниципальных округах Клин, Егорьевск, Шаховская, Рузский, Ступино, Кашира, Шатура, Коломна и Луховицы.
Больше всего земли предоставили для развития сельского хозяйства в городских округах Кашира, где фермерствам передали свыше 622,3 гектара, Егорьевск - 66,4 гектара земли и Коломна - 53,1 гектара.
В ведомстве подчеркнули, что земля остается основным ресурсом для аграриев. За счет ввода залежных участков в оборот хозяйства расширяют обрабатываемые площади и увеличивают производственные показатели. В Подмосковье предусмотрена поддержка на проведение культуртехнических мероприятий. С доступными субсидиями и грантами сельхозпроизводители региона могут ознакомиться на интерактивном портале "Мой АПК".