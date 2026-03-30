Почти 800 человек проверились на онкозаболевания в Подмосковье

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Онкоскрининги прошли 797 человек в Подмосковье в День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкопомощи (ЦАОП), который состоялся 28 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Каждый месяц в Подмосковье проходят Единые дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкопомощи. Это позволяет быстро и в удобном формате пройти диагностику на наличие онкозаболеваний и получить информацию о состоянии собственного здоровья. В минувшую субботу онкоскрининги прошли 797 человек, у 23 из них были выявлены патологии, их направили на углубленную диагностику", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что с начала года обследования в Дни открытых дверей в ЦАОПах прошли свыше 2,3 тысячи человек.