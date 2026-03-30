Почти 800 человек проверились на онкозаболевания в Подмосковье
2026-03-30T15:36:00+03:00
В Подмосковье 797 человек сделали онкоскрининги в День открытых дверей в ЦАО
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Онкоскрининги прошли 797 человек в Подмосковье в День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкопомощи (ЦАОП), который состоялся 28 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Каждый месяц в Подмосковье проходят Единые дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкопомощи. Это позволяет быстро и в удобном формате пройти диагностику на наличие онкозаболеваний и получить информацию о состоянии собственного здоровья. В минувшую субботу онкоскрининги прошли 797 человек, у 23 из них были выявлены патологии, их направили на углубленную диагностику", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что с начала года обследования в Дни открытых дверей в ЦАОПах прошли свыше 2,3 тысячи человек.
Так, женщины могли пройти цитологическое исследование, маммографию и УЗИ молочных желез. Мужчинам был доступен ПСА-тест для оценки рисков развития рака предстательной железы. Кроме того, все желающие получили консультацию врача-онколога, а также прошли обследование на новообразования кожи, скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательных путей и пищеварительной системы.