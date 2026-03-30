Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:35 30.03.2026 (обновлено: 15:36 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/podmoskove-2083767594.html
Почти 800 человек проверились на онкозаболевания в Подмосковье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767923957_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7dd84da77589fe42ea35d15f4c9c4fa.jpg
https://ria.ru/20260330/podmoskove-2083704890.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767923957_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_8cd171259d96e982dd9b64362f582e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПробирки с кровью пациентов
Пробирки с кровью пациентов - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пробирки с кровью пациентов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Онкоскрининги прошли 797 человек в Подмосковье в День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкопомощи (ЦАОП), который состоялся 28 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Каждый месяц в Подмосковье проходят Единые дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкопомощи. Это позволяет быстро и в удобном формате пройти диагностику на наличие онкозаболеваний и получить информацию о состоянии собственного здоровья. В минувшую субботу онкоскрининги прошли 797 человек, у 23 из них были выявлены патологии, их направили на углубленную диагностику", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что с начала года обследования в Дни открытых дверей в ЦАОПах прошли свыше 2,3 тысячи человек.
Так, женщины могли пройти цитологическое исследование, маммографию и УЗИ молочных желез. Мужчинам был доступен ПСА-тест для оценки рисков развития рака предстательной железы. Кроме того, все желающие получили консультацию врача-онколога, а также прошли обследование на новообразования кожи, скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательных путей и пищеварительной системы.
Центр телемедицины - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Почти 35 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья
Вчера, 11:27
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала