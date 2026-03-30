В Подмосковье из аварийного жилья расселили 115 человек

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Подмосковье за прошедшую неделю в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" 115 человек расселили из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Так, в городских округах Сергиево-Посадский и Щелково из аварийного жилищного фонда расселены 115 человек из 53 жилых помещений общей площадью более 2,37 тысячи квадратных метров. Гражданам выплачена выкупная стоимость, предоставлены квартиры в новостройках.

Кроме того, в регионе продолжается строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья. В прошлом году завершили строительство домов для переселенцев в Жуковском, Луховицах и Подольске. Работы продолжаются в Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре.