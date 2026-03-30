2026-03-30T13:24:00+03:00
В Подмосковье из аварийного жилья расселили 115 человек
За неделю 115 жителей Московской области расселили из аварийного жилья
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Подмосковье за прошедшую неделю в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" 115 человек расселили из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Так, в городских округах Сергиево-Посадский и Щелково из аварийного жилищного фонда расселены 115 человек из 53 жилых помещений общей площадью более 2,37 тысячи квадратных метров. Гражданам выплачена выкупная стоимость, предоставлены квартиры в новостройках.
Кроме того, в регионе продолжается строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья. В прошлом году завершили строительство домов для переселенцев в Жуковском, Луховицах и Подольске. Работы продолжаются в Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре.
На улице Спортивной в Шатуре в настоящее время продолжается строительство двух домов для переселенцев из аварийного жилья. В состав жилого комплекса войдут два девятиэтажных корпуса. Они рассчитаны на 273 квартиры, в которые планируют переселить более 620 человек. Также для удобства жителей здесь будут парковки, места для отдыха и прогулок, а также зоны для занятий спортом и активных игр.