Почти 35 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья
Почти 35 тысяч телемедицинских консультаций провели в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства...
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Почти 35 тысяч телемедицинских консультаций провели в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Жители региона, которые проживают в сельских территориях, могут получить консультацию врача, в том числе узкопрофильного, с помощью телемедицины в своем ФАПе.
"Внедрение телемедицинских технологий в работу фельдшерско-акушерских пунктов позволяет пациентам из удаленных территорий получать медицинскую помощь без необходимости личного посещения поликлиники. С начала этого года в ФАПах региона проведено почти 35 тысяч телемедицинских консультаций", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Телемедицина в ФАПе позволяет фельдшеру получить экспертное мнение врачей медорганизаций более высокого уровня и узкопрофильных специалистов. Пациенту для этого не нужно тратить время на дорогу в медучреждение, потому что получить консультацию можно рядом с домом.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "Добродел:Телемедицина", чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал госуслуг "Здоровье".