Вопросы поддержки аграриев обсудили на заседании кабинета министров Адыгеи

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На заседании кабинета министров Республики Адыгея обсудили вопросы реализации программ господдержки аграриев, молодежи и выполнение мероприятий нацпроекта "Семья", сообщает пресс-служба правительства региона.

Заседание провел председатель кабмина Анзаур Керашев по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Участие приняли председатель Госсовета – Хасэ республики Владимир Нарожный, члены кабинета министров, руководители федеральных и региональных ведомств, главы муниципалитетов.

Обсудили результаты выполнения в 2025 году программы "Агростартап" по предоставлению грантов на реализацию бизнес-проектов в АПК. В прошлом году поступило 40 заявок, из них одобрено 24. Начинающие фермеры получили субсидии в общей сумме 109 миллионов рублей на развитие молочного и мясного животноводства, на производство зерновых и масленичных культур, а также овощных и бахчевых культур.

С 2026 года поддержка малых форм хозяйствования осуществляется в рамках федерального проекта "Развитие малого агробизнеса". На его реализацию в текущем году предусмотрено 225,3 миллиона рублей. В том числе будет продолжено предоставление гранта "Агромотиватор" для ветеранов СВО.

За прошлый год финансовое исполнение регионального проекта "Многодетная семья", входящего в состав национального проекта "Семья", составило около 485 миллионов рублей. В текущем году объем выделяемых средств остался на прежнем уровне. Они направляются на единовременную выплату, сумма которой по поручению Кумпилова с 2024 года увеличена в два раза – до 100 тысяч рублей. В прошлом году выплату на третьего и последующих детей получили 616 человек. Также молодые многодетные семьи при рождении детей с 1 января 2025 года получают выплату в 300 тысяч рублей. Многодетные семьи в приоритетном порядке получают помощь на основании социального контракта. За 2025 год заключено 1 047 социальных контрактов, в том числе 333 контракта – с многодетными семьям. Общая сумма поддержки составила более 232,7 миллиона рублей.

Также в рамках регионального проекта реализованы новые меры для улучшения демографической ситуации. Так, 32 студентки очной формы обучения в вузах получили по 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Около 9,5 миллиона рублей было направлено на создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка. Еще одна мера поддержки семьям – дополнительная выплата в 550 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. В прошлом году ее получили 84 семьи. Более 26,2 тысячи многодетных семей пользуются различными мерами поддержки.

По оперативным данным ЗАГС республики, в прошлом году в Адыгее в многодетных семьях родился 1 361 ребенок. Всего в регионе проживает более 9,6 тысячи многодетных семей, в них воспитывается более 31,5 тысячи детей.

В текущем году регион стал победителем программы "Регион для молодых" и получил субсидию в размере 73,1 миллиона рублей. Средства будут направлены на ремонт зданий молодежных учреждений, закупку оборудования и мебели. Продолжится развитие молодежной инфраструктуры в муниципалитетах региона. Также в этом году планируется провести более 300 мероприятий. Особое внимание будет уделено реализации мероприятий, посвященных Году единства народов России и патриотическому воспитанию молодежи. Знаковые акции пройдут в рамках празднования Дня Победы. А 27 июня состоится фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи. Кроме того, в этом году пройдет окружная школа волонтеров культуры, а в августе – традиционный слет талантливой молодежи "Фишт".