Тамбовские депутаты приняли закон в поддержку многодетным семьям

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На мартовском заседании Тамбовской областной Думы принят закон, направленный на поддержку многодетных семей, они сохранят право на получение пособия, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Теперь, в соответствии с новыми нормами, такие семьи, имеющие детей в возрасте до 17 лет, сохранят право на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, если размер среднедушевого дохода превышает величину регионального прожиточного минимума не более чем на 10%. Ежемесячное пособие будет выплачиваться в размере 50% величины регионального прожиточного минимума на детей.

Принятый закон приводит региональное законодательство в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное законодательство.

"Поддержка семей с детьми, многодетных семей — это один из ключевых приоритетов государственной политики. Этим вопросам в Тамбовской области уделяется особое внимание. Так, для многодетных семей в регионе действует 22 меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий", - отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.