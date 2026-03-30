Тамбовские депутаты приняли закон в поддержку многодетным семьям
На мартовском заседании Тамбовской областной Думы принят закон, направленный на поддержку многодетных семей, они сохранят право на получение пособия, сообщает... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T13:59:00+03:00
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
https://ria.ru/20260227/tambov-2077257123.html
https://ria.ru/20260227/tambov-2077218183.html
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На мартовском заседании Тамбовской областной Думы принят закон, направленный на поддержку многодетных семей, они сохранят право на получение пособия, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Теперь, в соответствии с новыми нормами, такие семьи, имеющие детей в возрасте до 17 лет, сохранят право на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, если размер среднедушевого дохода превышает величину регионального прожиточного минимума не более чем на 10%. Ежемесячное пособие будет выплачиваться в размере 50% величины регионального прожиточного минимума на детей.
Принятый закон приводит региональное законодательство в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное законодательство.
"Поддержка семей с детьми, многодетных семей — это один из ключевых приоритетов государственной политики. Этим вопросам в Тамбовской области уделяется особое внимание. Так, для многодетных семей в регионе действует 22 меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий", - отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.
Согласно еще одной внесенной в региональное законодательство поправке, при определении права на ежемесячное пособие беременные женщины и лица, имеющие детей в возрасте до 17 лет, должны являться гражданами России и постоянно проживать в этом статусе на территории государства не менее пяти лет.