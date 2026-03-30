Минпросвещение планирует развивать плавание в школах

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минпросвещения России и Федерация водных видов спорта планируют совместно развивать плавание в школах, сообщили в пресс-службе министерства.

"По итогам встречи было запланировано заключение двухстороннего соглашения о сотрудничестве между Минпросвещения России и Федерацией водных видов спорта", - говорится в сообщении

Уточняется, что министр просвещения пригласил федерацию к сотрудничеству в организации деятельности федеральных детских центров "Океан", "Орленок", "Смена" и " Артек ".

"Мы выстраиваем взаимодействие с федерациями спорта в системе образования. Плавание и другие водные виды спорта важны для физического развития детей. Необходимо сделать системную основу для нашего дальнейшего сотрудничества", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.